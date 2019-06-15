Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın canlı yayını Haber3.com'da!

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu yarın canlı yayımlanacak olan bir tartışma programına birlikte katılacak.

Böylece Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir seçim öncesinde iki aday karşılıklı olarak projelerini anlatıp, tartışacak.

Tartışma programıyla ilgili detayları ve beklentileri derledik:

Tartışma saat kaçta, hangi kanalda?

Pazar günü düzenlenecek olan tartışma programının saat 21:00'da başlayacağı açıklandı.

İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yayını, bütün televizyon kanalları yayınlayabilecek.

Programın teknik altyapısı ve rejisi de AK Parti ve CHP tarafından sağlanacak.

Moderatör kim olacak?

Tartışma programının moderatörü Fox TV'de 'Çalar Saat' programının sunucusu İsmail Küçükkaya olacak.

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Daha önce moderatörlük için Uğur Dündar'ın adı geçmiş, Dündar da önce öneriyi kabul etmiş, ancak daha sonra "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" demişti.

Tartışmanın formatı ne olacak?

İsmail Küçükkaya, geçen hafta Habertürk Televizyonu'nda tartışma programında uygulanacak formata dair bilgiler vermiş ve iki adaya farklı soruların yöneltileceğini söylemişti.

İsmail Küçükkaya, "Aynı soruları iki adaya soramam. Bazı sorular İmamoğlu'na, bazı sorular Yıldırım'a" demişti. Küçükkaya ayrıca soruların yayın başlayana kadar iki aday tarafından da bilinmeyeceğini, kendisinin hazırlayacağı soruları başkalarıyla da paylaşmayacağını söylüyor.

Küçükkaya adaylarla görüşmelerin sürdüğünü, kendisinin toplamda 20 soru sormayı planladığını da açıkladı.

Tartışma programı ne kadar sürecek?

AK Parti ve CHP'den yapılan açıklamalarda tartışma süresinin ucunun açık bırakıldığı belirtilmişti.

Ancak İsmail Küçükkaya her iki adaya da toplamda 45'er dakika süre vermeyi planladığını ifade ediyor.

Ekrem İmamoğlu ise programa 10 dakikalık reklam arası verileceğini ifade etmişti.

Bu durumda tartışmanın reklam arasıyla birlikte 1 saat 40 dakika sürmesi bekleniyor.

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Adaylar nasıl hazırlandı?

CHP yönetimi, İmamoğlu'nun Yıldırım ile katılacağı program öncesinde, gazeteci veya televizyonculuk deneyimi olan milletvekillerini, yayın hazırlıklarında yardımcı olmak üzere İstanbul'da görevlendirdi. Bu isimler program sırasında da yayın yapılan alanda hazır bulunacaklar.

İmamoğlu'nun televizyon programında kısa belediye başkanlığı döneminde yaşama geçirdiği projelerinin yanısıra, yeni projelerini de anlatması planlanıyor. CHP, Yıldırım'ın uzun süredir İstanbul siyasetinden uzak olmasını da avantaja dönüştürmeyi hedefliyor.

AK Parti'de, Yıldırım'ın soğukkanlılığı, siyasi deneyimi ve esprili kişiliği, televizyon programı için avantaj olarak görülüyor. Moderatör belirlenmesinde etkili olan Binali Yıldırım'ın, bu nedenle iktidara yakın medya kuruluşlarından moderatör yerine özellikle daha muhalif bir ismi tercih ettiği, bu tavrıyla da aslında "özgüvenini" ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Yıldırım'ın bu tercihi partide "deplasman taktiği" olarak değerlendiriliyor. Yıldırım'ın bu tavrıyla "istediğiniz zeminde, istediğiniz kişilerle tartışmaya hazırım" mesajı vererek, aynı zamanda seçim sürecinde mağduriyetini ön plana çıkaran İmamoğlu'na yönelik bu algıyı kırmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle Dündar'ın moderatörlüğü reddetmesi AK Parti'de hayal kırıklığı yaratmış görünüyor.