SON DAKİKA
AK PARTİ'NİN İDDİALARI ÜZERİNE İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için.
UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için.
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
CHP'li Şeker: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''
CHP'li Şeker: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''
YSK, AK Parti'nin İstanbul için yeniden sayım kararını reddetti
YSK, AK Parti'nin İstanbul için yeniden sayım kararını reddetti
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Nisan 2019 08:28

Ekrem İmamoğlu: ''Yaptığımız tek organize iş oylara sahip çıkmaktı''

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul'da yarışı kazanan isim olan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "organize işler var" iddiasına böyle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu: ''Yaptığımız tek organize iş oylara sahip çıkmaktı''
A+ A-

İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini rakibinin önünde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin attığı adımları yakından izliyor. Sakin ama her ihtimale hazırlıklı. Polemiğe girmek yerine “Seçimi kazandık, hakkımızı bekliyoruz” demeyi tercih ediyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Moskova'ya uçmadan önce yaptığı "seçimin tamamı usulsüz, organize bir girişim var" açıklaması için “Yaptığımız tek ve en iyi organize iş oylarımıza sahip çıkmaktı” dedi.

Sözcü

ekrem imamoğlu , chp , yerel seçim , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM