Ekrem İmamoğlu: ''Yaptığımız tek organize iş oylara sahip çıkmaktı''

İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini rakibinin önünde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin attığı adımları yakından izliyor. Sakin ama her ihtimale hazırlıklı. Polemiğe girmek yerine “Seçimi kazandık, hakkımızı bekliyoruz” demeyi tercih ediyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Moskova'ya uçmadan önce yaptığı "seçimin tamamı usulsüz, organize bir girişim var" açıklaması için “Yaptığımız tek ve en iyi organize iş oylarımıza sahip çıkmaktı” dedi.