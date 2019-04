Ekrem İmamoğlu YSK'ya yeni çağrı: ''Kararınızı verin!''

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'lilerin yavaşlatma işleminde bulunduğu söyledikten sonra. YSK'ye tedbir alması konusunda seslendi. İmamoğlu "Kararınızı verin, seçimin meşruiyetini tartıştırmayın. " dedi.

Sözlerine duayen futbolcu Can Bartu'yu anarak başlayan Ekrem İmamoğlu, "Türk sporunun simge ismi, centilmenlik denince akla gelen sevgili Can Bartu'yu kaybetmenin üzüntüsüyle başladık. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Ekonomiye de değinen İmamoğlu, "Ekonomi can yakıyor. Travmayı milletçe yaşıyoruz. Atılan adımlar ne yazık ki sorunları çözmüyor." ifadelerinde bulundu.

İstanbul seçimleri hakkında konuşan İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"YAVAŞLATMA İŞLEMİNDE BULUNDUĞUNU BİLİYORUM"

Yazık ediyorsunuz. En başında benim AK Parti'li hemşerilerime yazık ediyorsunuz. Onların kalplerini kırıyorsunuz. Onları kucaklayacak bir belediye başkanı olacağım. YSK'ye seslenmek istiyorum. 12 gündür sayın devam etmekte. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere frene basılıyor. AK Parti ve MHP'lilerin yavaşlatma işleminde bulunduğunu biliyorum. YSK'ye tedbir alması konusunda seslenmek istiyorum.

Bir seçimi şaibe altında bıracak şekilde davranırsanız, bütün ilçeyi abluka altına alıp insanları rencide ederseniz Türkiye'nin geleceğine, seçimlerine gölge düşürmüş olursunuz. Partinin iddiasına delil toplamaya yönelik hareket ederseniz gelecekteki seçimleri zan altında bırakırsınız. Büyükçekmece halkı rahatsız.

"RENCİDE EDİYORSUNUZ"

Bu ülke 5 yıla 7 seçim sığdırdı. Her seçimle ilgili meşruluğu konusunda insanın zihnine gölge düşürürsünüz, yazık edersiniz. Kimse İBB'yi, makamlarını, mülkü olarak kabul etmesin. İBB 16 milyon insanın varlığıdır. 'Bir şeye sarıldık, bırakmıyoruz' gibi. Bu nedir? İnsanları rencide ediyorsunuz.

1876'DAN BERİ SANDIK MÜCADELESİ VERİYORUZ

Abdulhamit Han Birinci Meşrutiyet'le birlikte bu milletin önüne sandık kurmuştur. 1876'dan beri biz demokrasi ve sandık mücadelesi veriyoruz. YSK tarihi bir mücadele veriyor.

Bu mübarek cuma günü sizlere şunu söylemek istiyorum. Toplumumuza kardeşliği aşılayalım, bilimi düşünelim, eğitimi, sağlığı İstanbul'un sağlıklı çevreye kabuşmasını düşünelim. Partizanlığı, tarafgirliği bir yere koyalım. Hedefimiz bu olsun.

"YSK'YE SESLENİYORUM"

YSK'ye tekrar sesleniyorum. Kararınızı verin, seçimin meşruiyetini tartıştırmayın.