Ekrem İmamoğlu'dan Cübbeli Ahmet'e tepki !

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, seçim öncesinde "Binali Bey'e ben kaybettirdim' diyen haram işliyor" şeklindeki sözleri sözleri sorulan İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Hangi sıfatla haram ya da helal diye karar veriyor? Allah ile kul arasında helale harama hangi ünvanla karar verebiliyor" diyerek tepki gösterdi.

İşte İmamoğlu'nun Cübbeli Ahmet hakkındaki açıklamaları:

Bahsettiğiniz beyefendi hangi sıfatla bu hakkını kullanmış, haram ya da helal bunu bilemiyorum. Harama, helale karar verecek bir titri olduğunu düşünmüyorum. Onu yaradan takdir eder. Bu tür insanların toplumun refleksini değiştireceğini düşünmüyorum.