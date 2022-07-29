  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı protesto: 3 kişi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı protesto: 3 kişi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı protesto: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de cuma namazı için geldiği camide bir kişi tarafından protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.

 Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

 Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler ekrem imamoğlu protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuğba Ekinci'den bikini şov! Peş peşe paylaştı
İslam Memiş’ten gram altın için Ağustos uyarısı
Zehirli dev yılan Tunceli'de görüntülendi
Araç sahiplerine kötü haber: Zam geliyor!
Okulların açılacağı tarih belli oldu
Vahşet! Ruslar esir Ukrayna askerini canlı canlı kesti
Demet Akalın yabancı uyruklulara küfrü bastı: ''Bir si.... gidin!''
Tatili biten gurbetçi: ''Halinize şükredin''
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi büyüdü! İşte son hali...
Suudilerden çölün ortasına çılgın proje