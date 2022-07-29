Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı protesto: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de cuma namazı için geldiği camide bir kişi tarafından protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi. Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.