''Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar vicdanımı yaralıyor'' diyen AK Partili kim ?

Türkiye 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanırken, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu arasında da kıyasıya bir yarış sürüyor.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın önünde gözükürken hem adaylar hem de partililer her gün katıldıkları iftar, sahur programları ile canlı yayınlarda propagandalarını da sürdürüyor.

Bu yarış kulislere de yansıyor, öyle ki her gün siyaset kulislerinden dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Son olarak Habertürk internet sitesi yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin içerisinden "çok değer verdiğini" belirttiği bir isimle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Habertürk ekranlarındaki canlı yayında sözleri montajlanarak sanki İstanbul'u FETÖ ve PKK terör örgütü ile birlikte yönetmeye evet demiş gibi gösterilen Ekrem İmamoğlu'na yapılan çirkin kumpası değerlendiren bu "değerli" AK Partili Altaylı'nın yazısındaki ifadelere göre, “O videoyu hazırlayan hanımefendinin kim olduğunu bütün İstanbul teşkilatı biliyor. Ve çok ayıp ediyorlar. " dedi.

Altaylı bu ifadeleri kullanan AK Partilinin ismini açıklamazken yazısının devamında bu gizemli AK Partilinin şu sözlerini de aktardı:

“Bak sevgili dostum, biz bu partiyi kurarken ve bu parti için gecemizi gündüzümüze katıp çalışırken, tek bir şeyimiz var. Vicdanımız. Vicdansızlığa karşı çıktık biz. Ama bugün bakıyorum eleştirdiğimiz ne var ise aynısını, hatta beterini yapıyoruz.

Her şeye rağmen bazen elim gitmese de partime oy vermeye devam ediyorum ama Ekrem Bey’e yapılanlar vicdanımı yaralıyor.

YSK kararı YSK’nın vicdanıdır. Beni rahatsız etmez. Ben bizim cenahın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptıklarından rahatsızım.

O videoyu hazırlayan hanımefendinin kim olduğunu bütün İstanbul teşkilatı biliyor. Ve çok ayıp ediyorlar. Bu videoyu hazırlayan E.K hanım. İl örgütüne bir şekilde girdi. Hatta bir ara Tanıtım ve Medya İlişkileri Başkanlığında görevlendirildi. Tepki üzerine oradan alındı fakat ilde görevi sürüyor. Şunu bil ki, bu Pelikan taktikleri partide ciddi rahatsızlık yaratıyor."

İmamoğlu'na çirkin oyun ! O iddialara videoyla yanıt verdi