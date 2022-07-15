Ekrem İmamoğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz dolayısıyla İBB Şehitler Panosu önünde konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz dolayısıyla İBB Şehitler Panosu önünde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasına 15 Temmuz'da yaşamını yitiren şehitleri anarak başlayan İmamoğlu, "15 Temmuz günü milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla, cesaretle, dirayetle duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular.

Bu milleti zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumlardır. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir" dedi.

"FARKLI ÇIKAR ÇEVRELERİNDEN MEDET UMANLAR..."

"15 Temmuz 2016 yılında yaşananlar asla ve asla unutulmayacaktır" diyen İmamoğlu, "Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, yüce Meclis'in üzerinde uçaklar uçuracak aklınını, vicdanını, izanını kaybetmiş kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacak. Allah, bu aziz milleti devletin kendinE bahşettiği unvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip farklı çıkar çevrelerinin takdirinden ilgisinden medet umanlardan korusun" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT HENÜZ ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEN KALKMAMIŞTIR"

İmamoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Devletimiz, milletimiz bu tür kötü niyetli kişilere örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır, zorundadır. 15 Temmuz'dan çıkartmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Bu ülkede liyakata sahip, sadece ama sadece kamuya hizmet edecek, yalnızca halka hesap verecek yurtsever milyonlarca insanımız var. 86 milyon insanımız var onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez gelmeyecek. 15 Temmuz'da bunu bu millet genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı. Ancak süreç henüz tamamlanmamıştır, tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Mutlak buna dair süreci güçlendirici tedbirleri milletimiz, halkımız almak zorundadır. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hakları asla ödenmez bunu biliyorum."