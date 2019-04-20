Ekrem İmamoğlu'ndan 16 milyon kişiye Maltepe çağrısı

İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videodaki açıklamaları şu şekilde:
"Kime oy verdiğinin bir önemi yok, herkesi davet ediyorum Bu şehirde buuluşmaya, barışmaya davet ediyorum. Biz milletçe barışı ve huzuru hissettiğimiz an bambaşka bir sürece merhaba demiş oluruz. Önümüzdeki 5 yıl herkesin beş yılı. Sadece belediye başkanı ve ekibinin beş yılı değil. 16 milyon insanımızın beş yılı Güzel bir pazar günü Maltepe'de buluşalım."
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”na katılmanızdan büyük mutluluk ve onur duyacağım. Yarın saat 14.00’te Maltepe’de buluşalım. https://t.co/6QskRXUlR2— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 20 Nisan 2019