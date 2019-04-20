Ekrem İmamoğlu'ndan 16 milyon kişiye Maltepe çağrısı

İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videodaki açıklamaları şu şekilde:

"Kime oy verdiğinin bir önemi yok, herkesi davet ediyorum Bu şehirde buuluşmaya, barışmaya davet ediyorum. Biz milletçe barışı ve huzuru hissettiğimiz an bambaşka bir sürece merhaba demiş oluruz. Önümüzdeki 5 yıl herkesin beş yılı. Sadece belediye başkanı ve ekibinin beş yılı değil. 16 milyon insanımızın beş yılı Güzel bir pazar günü Maltepe'de buluşalım."