Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından Ekrem İmamoğlu yurttaşlara sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak önemli bir çağrıda bulundu.

23 Haziran için seçmene uyarılarda bulunan İmamoğlu' "#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyerek herkesi kucaklayacağız. Demokrasi mücadelesini hiç kimseyi ayrıştırmadan, güler yüzle ve mutlulukla vereceğiz. 16 milyon insanın yüreğinde umudu ve sevinci yeşerteceğiz." ifadeleri kullanıldı.