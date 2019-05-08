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  4. 08 Mayıs 2019 16:54

Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu Twitter'dan paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımda İstanbullulara 23 Haziran çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı
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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından Ekrem İmamoğlu yurttaşlara sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak önemli bir çağrıda bulundu.

23 Haziran için seçmene uyarılarda bulunan İmamoğlu' "#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyerek herkesi kucaklayacağız. Demokrasi mücadelesini hiç kimseyi ayrıştırmadan, güler yüzle ve mutlulukla vereceğiz. 16 milyon insanın yüreğinde umudu ve sevinci yeşerteceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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