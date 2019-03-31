Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: ''Binali Yıldırım manipülasyon yapıyor''

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları:

Toplumu İstanbulumuz ve Türkiyemizi bilgilendirme konusundaki bilgilendirmemize devam ediyoruz. Her iki il başkanımız da benimle birlikte. Bütün seçim kurullarını tek bir oy için bile sıkıntı yaşanmaması için göreve davet ediyorum. Bütün seçim kurullarında görev alan bütün görevlilere teşekkür deiyorum.

Uyarımı, ikazımı yeniden yapıyorum tek bir oyun vebali üzerinizdedir. Pürdikkat oyların kayda girmesi sağlanmalıdır. Biz sürece hassasiyetle bir kontrol mekanizması gibi görevimize devam ediyoruz. Bu seçim bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği seçim değildir. Yerel seçim o şehirde yaşayan herkesin kazandığı seçimlerdir.

Dolayısı ile şu anda kontrol mekanizması görevine devam eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen görevlerinize en hassas şekilde, gülümseyerek, yanınızdaki insanlara teşekkür ederek devam edin

