SON DAKİKA
BİNALİ YILDIRIM: % 48,71 / EKREM İMAMOĞLU: % 48,65
İstanbul'da açılan sandık oranı %98; oy farkı 0,06 puan
31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Hangi parti hangi ili kazandı ?
Ankara'da yerel seçimleri Mansur Yavaş kazandı !
Kılıçdaroğlu konuşuyor: ''48 saat uyumayın, İstanbul'a da bahar gelecek''
Kılıçdaroğlu konuşuyor: ''48 saat uyumayın, İstanbul'a da bahar gelecek''
Seçim sonuçlarına damga vuran detay ! İşte geçersiz oy sayısı
Seçim sonuçlarına damga vuran detay ! İşte geçersiz oy sayısı
Binali Yıldırım'dan şaşırtan açıklama: İstanbul'da seçimi kazandık
Binali Yıldırım'dan şaşırtan açıklama: İstanbul'da seçimi kazandık
Bazı illerde seçim sonuçları belli oldu ! İşte kazanan adaylar
Bazı illerde seçim sonuçları belli oldu ! İşte kazanan adaylar
CHP’nin Siverek adayı Fatih Bucak gözaltına alındı
CHP’nin Siverek adayı Fatih Bucak gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması
Kanlı seçim ! İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı
Kanlı seçim ! İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 31 Mart 2019 23:26

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: ''Binali Yıldırım manipülasyon yapıyor''

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçim yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: ''Binali Yıldırım manipülasyon yapıyor''
A+ A-

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları: 

Toplumu İstanbulumuz ve Türkiyemizi bilgilendirme konusundaki bilgilendirmemize devam ediyoruz. Her iki il başkanımız da benimle birlikte. Bütün seçim kurullarını tek bir oy için bile sıkıntı yaşanmaması için göreve davet ediyorum. Bütün seçim kurullarında görev alan bütün görevlilere teşekkür deiyorum.

Uyarımı, ikazımı yeniden yapıyorum tek bir oyun vebali üzerinizdedir. Pürdikkat oyların kayda girmesi sağlanmalıdır. Biz sürece hassasiyetle bir kontrol mekanizması gibi görevimize devam ediyoruz. Bu seçim bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği seçim değildir. Yerel seçim o şehirde yaşayan herkesin kazandığı seçimlerdir.

Dolayısı ile şu anda kontrol mekanizması görevine devam eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen görevlerinize en hassas şekilde, gülümseyerek, yanınızdaki insanlara teşekkür ederek devam edin
 

ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM