Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir'deki imzası için açıklama

İstanbul’da seçimi kazanan İmamoğlu, ilk iş olarak ailesiyle birlikte Anıtkabir’e gitti. İmamoğlu'nun Anıtkabir özel defterini “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzalamasının ardından AKP'den eleştiriler de peş peşe geldi. Önce Milli Savunma Bakanlığı, ardından AKP Sözcü'sü açıklama yaptı. İmamoğlu ise imzayı neden öyle attığına açıklık getirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu dün Ankara'ya gitti. İmamoğlu'nun Başkent'teki ilk adresi Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. İmamoğlu, Anıtkabir'de sevgi gösterileri ve ‘'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganıyla ile karşılandı.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan ve dua eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir özel defterini ‘'Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'' diye imzaladı.

‘ÖYLE İMZALADIM ÇÜNKÜ…'

İmamoğlu, Anıtkabir'in ardından gittiği CHP Genel Merkezi'nde, ‘Anıtkabir özel defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzalaması'nın gerekçesini şöyle açıkladı:

“YSK'nın açıkladığı bir karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa, gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum.”

İmamoğlu özel deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk… Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız kuvayı milliye ruhunun 100. Yılı'nın içerisinde, aynı ruhla 21. Yüzyıl'da fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Saygılarımla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı”