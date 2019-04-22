Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli ve Akar'a tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında konuşan İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum." dedi. İmamoğlu öte yandan, "Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak; onların yerinde ben olsam istifa ederim." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum. Talihsiz açıklamalar yapıldı. Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum.

Maltepe'ye gelenlerin gelmeyenlerin duasının bizimle olduğunu biliyorum. Söylediğimiz her söz ilk ne ise son gün de odur. Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz görmeyeceğiz. Yeni nesil bir siyaset anlayışını 16 milyon hemşehrimle birlikte başaracağız.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Hangi gerekçelerle söylediğini bilemiyoruz. Onun için cevap verilecek bir konu değildir. Seçim bitmiştir, mazbatamızı aldık. YSK, tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğini düşünüyorum.

VERİLERİN KOPYALANMASI KONUSU

"Dijital verilerin kopyalanmasıyla ilgili komplo teorilerinin üretilmesini izliyorum. Önce tespitlerin yapılıp süreci devam etmesi gerekir. Veri kapasiteleri ne durumda, ne oldu? İncelemeler yapılması doğru bir süreçtir. Kanun ne emrediyorsa odur. Komplo teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini hayretle izliyorum."

"Doğal akışında gitmiyor her şey. Uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ulaşımdan suya varıncaya kadar gündeme alacağız. Bugünkü mecliste olma olanağı yok. Genel gündemler olacak."

"Sosyal medya hesabından yayımlayacağız. Buradan takip edebilecekler. Bana istifa talebi gelmedi. Elbette değişiklik olacaktır. Kamuoyuyla değişiklik olduğunda paylaşım yapacağız."

Soru: Daire başkanlarından, genel sekreterlerden, genel sekreter yardımcılarından istifa eden oldu mu? Ya da sizin görevden aldığınız oldu mu?

"Şu ana kadar bana bir istifa talebi gelmedi beni çok sevdiler öyle anlıyorum. Elbette bazı değişikler olacaktır. Bir değişiklik olduğunda kamuoyuyla paylaşacağız."

Bazı yöneticilerin İmamoğlu aleyhinde yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında soru...

Elimizde olan ve ulaşmakta olan tespitler oluyor ve inceleniyor. Bazılarıyla ilgili soruşturmalar yapılacak. Elbetteki kuruma demokrasiye saygı göstermeyen ve bunu kabul etmeyen insanların yerinde ben olsam istifa ederim.

İmamoğlu'nun "Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum" sözleri hakkında yapılan haberler ve Bahçeli'nin eleştirisi hakkında

"Gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağız."





