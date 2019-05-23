Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı

Uğur Dündar'ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında ilk kez yayınlanan Halk Arenası programının konuğu İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruları yanıtlıyor. Programda rakini Binali Yıldırım'a çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu, ''Sayın Yıldırım canlı yayın programı için beni ima ederek tek başıma verebileceğim bir karar demiş. Buradan söylüyorum ben hazırım. 'Bu ülkede iki insan konuşabiliyor'un ispatı için ben hazırım. İki medeni insan gelip konuşuyor olacak. Ben bile sizi alkışlayacağım'' dedi.



CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

(YSK'nin İstanbul seçimi hakkındaki gerekçeli karar) Birkaç düşüncem var. Birincisi, biz tabii gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok. Bana bu uzun sayfalar dolusu kararın hatırlattığı şey şu, edebiyat dersine bazen hazırlanmadığım zaman kompozisyondan imtihana tabiysek edebiyat öğretmenimizin gözüne girmek için bir konuyu yazar dururduk, konuyu da bilmiyorsak. Tabii kocaman bir zayıf not alırdık öğretmenimizden. Eğer konuya hazırsak bir paragraf yazardık. Saygıdeğer edebiyat öğretmenlerimiz bize 10 verirdi. Dolayısıyla bu rapora hem halkımız tarafından hem vicdanlar, hem içinde hukukun minnacık kırıntısı olan insanlar tarafından kocaman bir sıfır.

Tabii, beklentilerimizi büyütmüş değildik. Biz bu arkadaşlardan, o bir avuç insandan, o insanların katlettiği demokrasi sürecimizden, yarattıkları travmadan dolayı edindiğimiz tecrübe dolayısıyla kendilerinden ekstra bir fayda beklemiyordum. Bu bir şaşkınlık yaratmadı. Toplumun hiçbir kesiminde yaratmadı, doğalmış gibi karşıladık. bu insanlardan böylesi beklenirdi.

Çokça söylenecek şey var bu raporla ilgili. Genel Başkan yard. açıklamalarda bulundu. Ben bazı kısımlarıyla ilgili notlar aldım. Paylaşmak isterim.

250 sayfalık raporun ilk 12 sayfası sadece AKP'nin itiraz dilekçesinin özeti, devam eden 84 sayfa YSK'nın yazışmaları, -az önce dedim ya tembel öğrencinin edebiyat dersinde yazdığı sayfa- daha sonra ilçe seçim kuruluna yazılan yazılar, daha sonraki sayfalar yine tespitler. Bu şekilde sayfalar dolduruluyor. Geriye sadece 12 sayfa kalıyor. 7 üye, 17 gün boyunca sadece 12 sayfalık bir rapor düzenlemiş aslında. Ve içi bomboş. İçinde hiçbir şey yok. Yani 7 üyenin ne bulduğuna bakmayın, hukuk adına hiçbir şey göremeyeceksiniz. Demiş ki 108 sandıkça sayım döküm cetvellerinde eksikler var. 18 sandıkça sayım döküm cetvelleri boş, çok büyük mesele. YSK, sayım döküm cetvelleriyle ilgilenmez, YSK'nın tarihinde böyle bir şey yok, bununla ilgilenmez.

Komedi, ayıp, yazık, günah. Büyük tezgaha bak. Kime oy çıktığı belli. Bence bunun skeçleri yazılacak.

Bu ülkenin insanları, bazen konuşmazsa anlayın ki ağırlığındandır. Mağrurdur, ağırlığındandır. Günü gelir öyle konuşur ki. Herkes konuşsun. Bu ülkenin her daim konuşan insanları var onu biliyorum. Ben toplumun her kesimi konuşsun istiyorum.

İstanbul halkı çok birikimli, çok değerli bir insan kaynağı var burada yaşayan. Bunun potansiyelinin açığa çıkması lazım. Buna fırsat tanıyan, adaleti yönetim anlayışından eksik etmeyen bir İstanbul var etmemiz lazım. Bu çok mümkün.

Birkaç unsur bile adaleti hissettirebiliyor. Sosyal medya üzerinden belediyemizin meclisini İstanbul halkıyla paylaştığımızda gördük ki, insanlar büyükşehir belediyesinin kendilerine ait bir kurum olduğunu ilk defa hissettiler yıllar sonra ilk defa.

Şeffaflık adil bir İstanbul, İstanbul’un bütün nimetlerini bütün halkına yayan. Kesinlikle yeşil bir İstanbul. Doğaya saygı duyan İstanbul’un geçmişine sahip çıkan bir İstanbul. Elbette yaratıcı bir kentin olması lazım İstanbul’un. Onların yaratıcı ruhları dünyaya biz üretebiliyoruz diyebilen bir İstanbul olması gerekiyor. Bunu var etmek için tüm koşullar var uzun zamandır belediye başkanı yoktu o da geldi.

(CNN Türk'te İmamoğlu'nun katıldığı program) CNN Türk'te katıldığım son programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Kameramanın ne suçu var?

(Binali Yıldırım'a canlı yayında tartışma çağrısı) Sayın Yıldırım canlı yayın programı için beni ima ederek tek başıma verebileceğim bir karar demiş. Buradan söylüyorum ben hazırım. 'Bu ülkede iki insan konuşabiliyor'un ispatı için ben hazırım. İki medeni insan gelip konuşuyor olacak. Ben bile sizi alkışlayacağım.