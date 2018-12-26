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  4. 26 Aralık 2018 08:06

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan hamlesi

CHP'nin İstanbul adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan hamlesi
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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yerel seçimlere ilişkin olarak CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile konuştu. İmamoğlu için "Trabzonlu olduğunu bilmeseniz fark edemeyeceğiniz bir Karadeniz aksanı var. Karadenizli yanı gerçekten kapı duvar tanımıyor" diyen Zeyrek, şunları aktardı:

"Beylikdüzü'nde yarıştığı AK Parti Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısına katılmış. Beylikdüzü sınırlarındaki İSKİ tesisinin açılış törenine kendisini ilçenin belediye başkanı olarak zorla davet ettirmiş. Görevde kaldığı süre boyunca 'Sevgi-Barış Buluşmaları' toplantıları düzenleyip her partiden insanı bir araya getirmiş. İlçesinde 'Demokrasi Sokağı' yapıp, bütün partileri orada kendilerini anlatmaya çağırmış.

"ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME TALEP EDECEĞİM"

"Kampanyaya başlamadan eski başkanları ziyaret edip önerilerini alacağım" dedi. Bugün Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen'le randevusu varmış. Aklıma direkt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geldi. Sorunca, "Evet hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğim" karşılığını verdi. İlk izlenim, İmamoğlu'nun klasik bir CHP'li olmadığıydı. Tatlı dili ile birçok kapıyı aralayacağını da düşündüm. Yeni bir isim olması, hedef tahtasına konulmasını sağlayacak bir bagajı bulunmaması da büyük avantaj. Binali Yıldırım'ın işi gerçekten zor gibi görünüyor."

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Sözcü

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