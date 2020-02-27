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  4. 27 Şubat 2020 11:11

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'lı paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Necmettin Erbakan'ı anmak için yaptığı paylaşımda Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafı kullanması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'lı paylaşım
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın  yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun paylaşımında Necmettin Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafı kullanması dikkat çekti. İmamoğlu paylaşımına şu notu düştü:

Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ
İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta dönemin (1994) Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, SHP'li aday Nurettin Sözen'le birlikte Erdoğan'ın elini havaya kaldırarak iki adayı da kutluyor.

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