Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti ve ittifak açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Suat Sarı'nın İBB Başkanlığı için aday adaylığını açıklaması hakkında konuştu.

İmamoğlu ayrıca partisinin ittifak yaklaşımı hakkında açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Yıllara sâri düşündüğünüzde bu ciddi bir tasarruf. Kazaları da elbette azaltacak durumu yaşatacak metrobüs hattında. Şunu söyleyeyim İETT’yi İSKİ’yi gündeme alıp İBB’nin kaim kurumlarını küçülten, onları aşağılamaya gayret eden muhalefetin bu anlayışını İstanbul’da çok üzülerek takip ediyorum. Bakın bizi eleştirebilirsiniz, şurada kaza oldu diyebilirsiniz. Bu kazalar Ekrem İmamoğlu’nun döneminde olmuyor sadece. Sıfır kaza diye bir ortalama yok ama şunu biz iddialı bir şekilde söylüyoruz, bizim dönemimizde kazalar azaldı, birçok sıkıntı da azaldı. Daha önce gerçekten bu kadar düşük seviyeli bir muhalefet dilini biz kullanmadık. Mesela otobüs kazasını alıp başka bir trajik dili kullanmadık. Bir belediye başkanına hakaret dili kullanarak muhtelif basın kuruluşlarında bunu haber haline getirmedik. Ama bunu şimdi bilinçli yapıyorlar. Bakıyorum aynı dille aynı sıfatla, manşete taşıyarak, pespaye dili kullanarak İBB hizmetlerini küçümsemeye çalışıyorlar. Yetinmiyorlar itfaiyemizi bile küçülten girişimlerde bulunuyorlar. Bu kötü muhalefetlerini sona erdirsinler. Hiç kazançlı çıkmazlar buradan.

'İSTANBUL’DA DAHA ÖNCEKİ TABLOLAR YAŞANMADI'

İSKİ altyapıya büyük bir emek vermiştir. Aralıksız neredeyse iki gün yağmur yağmıştır. Yüzde 15’lere inmiş baraj seviyeleri bugün itibariyle neredeyse yüzde 23’e çıkmıştır. İstanbul’da tek bir yerde bir şehrin altyapısına dayalı su baskını, göllenmeler, trajik durumlar yaşanmamıştır. Daha önceki Üsküdar, Beşiktaş, avcılar Beylikdüzü’ndeki sel felaketleri yaşanmamıştır. İki günde metrekareye 100 kg yağmur düşmesine rağmen.

SUAT SARI AÇIKLAMASI

Hayırlı olsun. Aday adayı olmaz değerlidir, önemlidir. Suat Sarı da bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimler üzerinden ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bit arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendine. Bana yakışan sadece bu kadardır.

'TOPLUMSAL İTTIFAKI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KURMAYA KARARLIYIZ'

Ben hep söyledim ittifak meselesi bir kişinin kararıyla değil partilerle ilgili bir süreçtir. Biz her zaman en iddialı olduğumuz şey toplumsal ittifak olarak tarifledik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Elbette bunun siyasi olarak görüşülmesi de mümkündür, daha önce olduğu gibi ve başarıldığı gibi. Tabii ki bir kişi aday adayıyım diyebilir ama en son karar verecek olan partilerdir. Biz hâlâ ittifak kurduğumuz ittifak konusunu konuştuğumuz, toplumsal ittifakı oluşturduğumuz bütün çabaları en üt seviyede vermeye devam edeceğiz."