Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16’ncı ilçe belediyesi ziyaretini Tuzla’ya yaptı ve Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Yazıcı ile birlikte Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen İmamoğlu, firma temsilcilerine bir konuşma yaptı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, “Şehirdeki ekranlarda da sizin Kanal İstanbul’la ilgili 15 maddelik sunumunuz dönüyor. Ve bu ekranlarda yer almanız bazı kesimlerce çokça eleştiriliyor. Buna ne diyeceksiniz” sorusuna, “Burada tümüyle İstanbul'da seçtikleri belediye başkanının bilgilendirme çabasını görüyorlar. Daha bilgilendirici birtakım görselleriyle, verileriyle daha teknik istatistiki bilgileriyle paylaşılması konusunda da ilave talimatlarım var. Onları da önümüzdeki günlerde görmeye devam edecekler. Yani 3D'lerde 70-80 katlı binaları, devletin televizyonlarında programlarda göstermek ne kadar doğruysa, benim yaptığım yüz bin kat daha doğru. Biz verilerle, akılla, bilimle konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bilgi isterlerse açık çağrı: Beni nereye davet ederlerse, giderim anlatırım. İster sayın Bakan olsun ister sayın Cumhurbaşkanı olsun, gider anlatırım. Çünkü İstanbul’un lehine. Onlardan çok, çocuklarını ve torunlarını düşünüyorum da ondan” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Tuzla’ya 16’ncı ilçe belediyesi ziyaretini gerçekleştiren Konuşmasına herkesin yeni yılını kutlayarak başlayan İmamoğlu, “Bugün, yılın son ilçe gezisini Tuzla’da yapıyoruz. Tuzla Belediye Başkanı’mızla beraber verimli bir günü geçireceğiz. Hem Tuzla ile müşterek, nasıl güzel işler yaparız önümüzdeki yıllarda hem de mevcutta Büyükşehir Belediyesi ile hangi konular, işler var, onları beraber konuşacağız, istişare edeceğiz kendi ekibimizle ve Tuzla Belediye Başkanı’mızın ekibiyle birlikte. Umuyorum, verimli bir görüşme olacak. Bu diyaloğu, en üst seviyede önemsiyoruz. Burada da kalmayacak. Bütün ilçelerimizi gezdikten sonra, özelikle bölge çalışma masalarımız, burada konuştuğumuz ve kayıt altına aldığımız işlerin takibini yapacak. Sürdürülebilir bir ilçe belediyesi-İBB ilişkisi koordine etmiş ve başarmış olacağız inşallah. Değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

YAZICI: “İBB İLE BİRLİKTE YAPACAĞIMIZ İŞLER ÖNEMLİ”

Yazıcı da İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları dedi:

“Söylediklerinizin, ilçe ve İBB açısından çok kıymetli olduğunu, kıymetli ve olumlu sonuçlar doğurduğunu düşünüyorum. İstanbul’un en ucundayız. Zaman zaman unutuluyoruz. Her ne kadar İstanbul Tuzla’dan başlar desek de realite burada bitiyor Anadolu’ya doğru gidildiğinde. Koordinasyonun ve İBB ile birlikte yapacağımız işlerin, halkımızı açısından gerçekten önemli hizmet oluşturacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından, Tuzla’nın sorunlarının ele alındığı sunumun yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu. Başkan Yazıcı ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından İmamoğlu ve Yazıcı, ilçe sınırları içindeki İBB’ye ait “Benim Köyüm Çiftliği Projesi” alanında incelemelerde bulundu.

TUZLA OSB’DEN KREŞ ARAZİ TALEBİ

Saha incelemesinin ardından Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen İmamoğlu ve Yazıcı, burada Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Daha sonra konferans salonuna geçen heyet, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle buluştu. İlk konuşmayı yapan Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hancı, yönetim olarak kendilerine ait bir araziyi kreş yapılması için İBB’ye tahsis etmek istediklerini belirtti. Hancı’nın ardından mikrofona gelen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Belirsiz süreçler istemiyoruz. Hizmetin parçası olan hiçbir kurumu ‘yok’ sayan bir anlayış asla zerre kadar kurumumuzun içinde olmayacak. Biz, organize sanayi bölgelerini de onların yönetimlerini de sürecin bir parçası olarak görüyoruz. İlçe belediyelerini de bir parçamız olarak görüyoruz. Bugün, olan projeleri ve olmayan günlük, anlık projeleri Tuzla Belediye Başkanımız bize aktardı. Bu, her gün orayı yaşayan insanların hissettiği sorunları ve çözüm önceliği ortaya koyduğu konuları, biz, İBB’de anlık hissedemeyebiliriz, derecesini ya da ölçeğini de tahmin edemeyebiliriz. Ama bu iletişim gücü, bu karşılıklı ortak aklı destekleyen duruşun, bence en çok ihtiyaç duyduğumuz ve yapmamız gereken tavır ve davranış olduğunu sizinle paylaşmak isterim.”

“KREŞ KATILIMINIZ ÇOK DEĞERLİ”

“Kreş meselesine katılımınız bizim için çok değerli” diyen İmamoğlu, “Biz bu konuyu çok büyütmek istiyoruz. Bunun bir kerelik gündemde olmasını istemiyoruz. ‘Daha çok ne yapabilirim’ diye kurumlarımızın çaba göstermesini diliyoruz. Kadın çalışan sayısının artması, çocuklarımızın kreşe gidebilmesiyle paralel. Kadın çalışan sayısının artması, evdeki gelir seviyesinin artması demek. Oradaki yaşam kalitesinin artması demek, toplum huzuru demek. Gerçekten çocuğa yapılan yatırımın karşılığı toplumda ölçülemez. 3-4-5 yaşta verdiğimiz bütün eğitimin geri dönüşü hem ekonomik hem sosyal hem kültürel olarak çok büyük. İstanbul’da istiyoruz ki o binlerce çocuğumuz kreşlerde eğitim görsün. Burası bir yetenek ve dayanışma havuzuna dönsün. ‘Biz çocuklarımızı okutuyoruz, diğer çocuklar ne yaparsa yapsın’ dünyası değil bura. Hepimizin bütüncül mutluluğunu düşünüyorsak, gerçekten toplumda ihtiyacı olan insanın kalmaması demektir. İşsiz kalmaması, eğitim görmeyen çocuk kalmaması demektir. Bu sosyal güvenceyi sağladığımız zaman, o toplumda mutlak huzuru, üretimi ve güzel işleri konuşursunuz. Kötülükler ve lüzumsuz diller çok azalır” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından OSB içerisinde kameraların karşısına geçti ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na sorulan sorular ve yanıtları şöyle oldu:

“TOPLUMU AYDINLATMA FERASETİNİ GÖRMEK İSTERİZ”

“Kanal İstanbul ile alakalı bir çalıştay hazırlığı var. Tarih belli oldu mu? Tüm makamlara hatta bakanlara davet gideceğini söylemiştiniz. Bu davet gitti mi? Kanal İstanbul ile ilgili referandum olabilir mi tartışması yaşanmıştı ama iktidar kanadından bu kapı kesin bir dille kapandı. Süleyman Soylu 2011 yılında oldu, Naci Bostancı referandum gündemde yok dedi. Nasıl bakıyorsunuz?”

Birincisi toplumun en iyi şekilde, bilimsel verileriyle birlikte bilgi sahibi olması adına çalıştayı çok önemsiyoruz. Çalıştayı, 8-9 Ocak’ta yapacağız. Çalıştay davetimiz, tüm davetlilere gidecek. Bakanlık seviyesinde olsun, bilim insanları seviyesinde olsun. Hatta içerisinde suyla ilgili çalıştay olduğu için, ‘Bu konuda olumlu bakan bilim insanlarının da davet edilmesi konusunda arayışta olsunlar, orada her türlü fikri dinleyelim, İstanbulluya bunu aktaralım’ kanaatimi yöneticilerimize ilettim. Şu an üzerinde çalışıyorlar. Tahmin ediyorum bu cumaya kadar davetlerimizin tamamı, kişiler ya da kurumlarda olur. Başta İstanbul’daki üniversiteler, farklı kurumların temsilcileri gibi herkesi davet edeceğiz diyebilirim. İBB’nin referandum kararı alması gibi bir yetkisi yok. Topluma dönük bazı mesajlar beni üzüyor. ‘İsteseniz de istemeseniz de’ tarifi hoş değil. ‘Biz yaparız, vatandaşa hesap veririz’ gibi tarifler, çelişkili tariflerdir. Tatmin edici değil. Demokrasiye inanan insanların bu kadar büyük etkisi ve bana göre, negatif etkisi bu kadar büyük, geniş çaplı, maliyeti ve detayları hala belli olmayan bir projeyi, ‘Ben yapacağım’ ısrarı yerine, toplumu aydınlatma ve gerekiyorsa topluma sorabilirizi ortaya koyabilme ferasetini görmek isterdik. Bu kabiliyeti ortaya koymaları demokrasiyi güçlendirir.

“BEN KARAR VERDİM, OLDUYLA BU İŞ YÖNETİLMEZ”

Ben, İstanbul halkının ilk sorguladığımız ankette yüzde 90’ına yakını, Kanal İstanbul’u biliyor, ama hiçbir fikri yok. Kalan yüzde 10’unun da ne kadar bildiği bence sorgulanmalıdır. Bu kadar bilgi sahibi olunmayan bir işin, toplum tarafından bilgi sahibi olmaları konusundan her türlü aktiviteyi yapmalıyız. Ben, 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Aramızda 10 yıl, hatta 30 yıla kadar bu görevi yapanlar var. Hangi belediye başkanları, 8-9 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul’la ilgili bir bilgilendirilme toplantısına çağırılmış. Hiç kimse çağırılmamış. Ben de 5 yıl yaptım, çağırılmadım. Son bir yıldır seçim vesaire hangisine davet edildik. Hala edilmedik. Etti 6 yıl. Bu kadar gerekli kurumları ya da kuruluşları bilgilendirmeden, ‘Ben karar verdim, yapıyorum oldu’ ile bu iş yönetilmez. Gerçekten ayıp. Düşünce ayıbı. Ben, elimizdeki tüm teknik ve bilimsel verileri her kuruma her kuruluşa aktarmaya hazır bir İBB Başkanı’yım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet eder, tekrar ediyorum koşa koşa gideriz. Elimizdeki bütün veriler, bütün bilimsel verileri, altında kim varsa bütün akademisyen bilim insanı, bu işin uzmanı, bu işlerin uzmanı, içinde birçok konu var; çünkü tarımdan ulaşıma, su altı biliminden birçok konuya kadar her şeyi anlatırız. Bakan mı? Bakan’a anlatırız. Gideriz, koşa koşa gideriz. Hiç yüksünmeyiz yani. Bundan daha mühim bir olay yok ki.

“BİN KERE DÜŞÜNECEĞİZ, BİR KERE KARAR VERECEĞİZ”

Yani bin kere düşüneceğiz, bir kere karar vereceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir kere düşünülmüş, bin kere karar verilmiş! Biz diyoruz ki; bin kere düşüneceğiz bir kere karar vereceğiz. Biz öyle yapacağız. O bakımdan bütün bu yanlışların düzeltilmesi adına, bu bilgilendirmenin yapılması ardından halka sorulması, keşke sorulsa, ne kadar hoş olur. Biz, topluma şu mesajı veriyoruz. Meydanları dahi insanlara soracağız. Bazı alanlarda alacağımız kalıcı eserlerle ilgili toplumun fikrini alacağız. Bu konuda yazılım çalışıyoruz. Bu konuda anlık soru sorabilme adına, bir sokakla ilgili soru sorabilme adına bugünü teknolojisini maksimum kullanarak geliştirdiğimiz yazılımlar var şu anda. 2020'de insanlarımıza sunacağız. Bu aslında ileri demokrasinin toplumun kılcal damarlarına kadar inmesi biçimidir. Ben, umarım bu yanlış cümleleri kuran, sözüm ona tecrübeli ya da atanmış arkadaşların daha dikkatli cümleler kurmasını öneririm. Çok değerli bir süreç yaşıyoruz.

“DAHA BİLGİLENDİRİCİ GÖRSELLERLE YENİ TALİMATLARIM VAR”

“Şehirdeki ekranlarda da sizin Kanal İstanbul’la ilgili 15 maddelik sunumunuz dönüyor. Ve bu ekranlarda yer almanız bazı kesimlerce çokça eleştiriliyor. Buna ne diyeceksiniz?”

Burada tümüyle İstanbul'da seçtikleri belediye başkanının bilgilendirme çabasını görüyorlar. Daha bilgilendirici birtakım görselleriyle, verileriyle daha teknik istatistiki bilgileriyle paylaşılması konusunda da ilave talimatlarım var. Onları da önümüzdeki günlerde görmeye devam edecekler. Yani 3D'lerde 70-80 katlı binaları, devletin televizyonlarında programlarda göstermek ne kadar doğruysa, benim yaptığım yüz bin kat daha doğru.

“Sizin eleştiriniz ardından yeni bir video yayınlandı 26 Aralık, ÇED toplantısında. O yeni videoda bu binalar yok. İzlediniz mi bu yeni videoyu?”

İzlemedim. Beni bu videolar, 3D'er ikna etmez. Ben reel hayata bakarım. Projeci bir insanım. O görsellerin nasıl hazırlandığını bilirim. Dolayısıyla 1 milyon 150 bin nüfuslu bir kent kurulacağı, o geçmişteki raporlarda, açıkladıkları raporlarda var. Şimdi o 500 bine indi. Yarın başka bir şeye de inebilir ama hiçbirisi ikna edici değil. Ne dediler? ‘Hiç arazi hareketi yok’ dediler. ‘30 milyon metrekare arazi hareketi var’ dedim, cevap bile vermediler. Bir gün sonra bile cevap vermediler. Biz cevabını verdik. 30 milyon metrekare. İsterlerse ısı hareketlerini de yollarız. Kaldı ki araştırmamız daha bitmedi, devam ediyor. Yani güncellemesiyle biz, sizi çalıştayla daha da net bilgilendireceğiz. Bir gün sonra söyledik cevap yok. Hani yoktu, 1 metrekare arazi alınıp satılmamıştı 2011'den bu yana? Nasıl iş bu? O bakımdan biz verilerle, akılla, bilimle konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bilgi isterlerse açık çağrı: Beni nereye davet ederlerse, giderim anlatırım. İster sayın Bakan olsun ister sayın Cumhurbaşkanı olsun, gider anlatırım. Çünkü İstanbul’un lehine. Onlardan çok çocuklarını ve torunlarını düşünüyorum da ondan.

3D YAZICIDAN KIZ KULESİ HEDİYESİ

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından OSB içerisindeki İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçerek, öğrencilerle buluştu. İmamoğlu’nun çevresini kuşatan öğrenciler, İBB Başkanı ile fotoğraf çektirdi. Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı’na da uğrayan İmamoğlu’na, öğrenciler tarafından 3D yazıcıda üretilmiş Kız Kulesi maketi hediye edildi.