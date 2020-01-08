Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevap

HaberTürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında, Nagehan Alçı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'Melen Barajı' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

HaberTürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında, Nagehan Alçı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'Melen Barajı' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

İkili arasında geçen diyalog şöyle:

Nagehan Alçı: "Melen Barajı’nın 2021’de su vereceğine dair bilgi var elimde"

Ekrem İmamoğlu: "Kimden aldınız bilgiyi?"

Alçı: "Çevre Bakanlığı"

İmamoğlu: "Buna karar verecek Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'dir"

Alçı: "Sizdeki bilgiyle örtüşüyor mu diye sormak istiyorum"

"BU TARİFİNİZ ÇOK SIĞ"

Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir sabah kalktığımızda bir gazetede bakanın demecinde 'ihaleye çıkıyoruz' dediğinde konuyu açtık. Ben bu bilgiye sahibim. Bana bunu aktaran çok güvendiğim onlarca bilim insanla bunu analiz etmiş bir belediye başkanıyım, bundan dolayı güvenle bu ifadeleri kullanıyorum.

Bunu kamuoyuna açmak istiyoruz. En baştan beri söylediğimiz tek şey, evet söylediğimiz bu ama buna bilim karar versin. Ne ben söylediğim için toplum hayır ne de sayın Cumhurbaşkanı söylediği için evet desin."

Bunun üzerine Nagehan Alçı, "Bu bilimi kutsallaştırmak değil mi, bu siyaset felsefesinin alanı değil midir?" diye sordu

Ekrem İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

Bu tarifiniz özür diliyorum, çok sığ kalır. Ekolojik dengeyi, stratejik yapıyı tümüyle bir şehrin, bana göre dünya haritasına baksanız, 5 yer sayın deseniz, İstanbul coğrafyası bunlardan ya bir ya iki gelir. Bana göre birinci.

Böyle bir yapıya tarihçi, hukukçu, bilim insanı, çevreci, mühendisler, su bilimciler bakacak, bunlar karar verdikten sonra siyasetçi ne zaman, hangi finansman modeliyle karar verir.