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  4. 19 Nisan 2019 08:50

Ekrem İmamoğlu'ndan Pazar günü tüm İstanbullulara çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara pazar günü buluşma çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Pazar günü tüm İstanbullulara çağrı
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31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbata alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Nisan Pazar günü İstanbullulara buluşma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter hesabından duyurduğu buluşma, pazar günü saat 14.00’te Maltepe Sahil’de gerçekleşecek.


 

 

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