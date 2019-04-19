Ekrem İmamoğlu'ndan Pazar günü tüm İstanbullulara çağrı

31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbata alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Nisan Pazar günü İstanbullulara buluşma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter hesabından duyurduğu buluşma, pazar günü saat 14.00’te Maltepe Sahil’de gerçekleşecek.

Bu davet herkese.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu siz değerli İstanbullular ile buluşuyor.



İstanbul Hepimizin @ekrem_imamoglu



📅 21.04.2019 Pazar Günü



🧭 14.00



📍Maltepe Sahil pic.twitter.com/z8urWYi971