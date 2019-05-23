Ekrem İmamoğlu'ndan seçmenlere 23 Haziran çağrısı

Uğur Dündar'ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında ilk kez yayınlanan Halk Arenası programının konuğu olan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için seçmenlere çağrıda bulundu.

Uğur Dündar'ın sorusu ve Ekrem İmamoğlu'nun konu hakkında açıklaması şöyle oldu:

Şöyle bir atmosfer var. Büyük bir mağduriyet yaşadınız. Seçilmiş başkanın elinden mazbatası alındı. Siz zaten seçilmiştiniz, şöyle bir yorum yapılıyor. Bu mağduriyet de aldığı oyların üstüne eklenirse nasılsa İmamoğlu açık farkla bunu kazanabilir. Bu tehlikeyi de içinde barındırıyor. Rehavete kapılma riskini doğuruyor. AK Parti bunu yapıyor. 31 Mart'ta sandığa gitmeyenleri götürmeye, daha önceki seçimlerde bu partiye oy vermişken sonra fikrini değiştirip size oy verenleri geriye döndürebilmek için çok yoğun bir çaba içinde. Zaten başka türlü seçimi de kazanma durumu ortaya çıkamaz. Siz bu handikapı aşmak için ne yapıyorsunuz?

Bütün motivasyonumla çalışıyorum. Bunun ötesinde dün İstanbul'da yine seçime doğru nasıl davranacağımızı, nasıl diyalog kuracağımızı anlattığmız bir buluşmamız oldu.

Herkesin maksimum sorumlulukla bu sürece sıkı sıkı sarılması gerektiğini anlattım. İki ittifak partisiyiz. CHP ve İYİ Parti.

Bu çok önemli bir süreçtir, bakın sandık meselesi ve bir belediye başkanlığı meselesidir. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçiyoruz. Daha önemli bir durum var, demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi mücadelesi herkese lazım.

AK Parti'ye MHP'ye, İYİ Parti'ye HDP'ye hepsine lazım.

AK partili dostlarım yarın benim partim olsun ben de o partide siyaset yapmak istiyorum diyorsa, bu süreç bir demokrasi sürecidir gelin aramıza katılın. Çünkü bu seçimde bir demokrasi gaspının cevabı verilecek. Yarınlarda bu ülkede bir seçim yapılabilecek mi yapılamayacak mı, onun cevabı verilecek. Bu kadar önemli bir seçim. Ben herkesin bu bilinçle hareket etmesini istiyorum. Bu söylediğim sözler inanın AK Parti'lilere, MHP'lilere diğer siyasi partilere herkese ait.

Bu süreçte bana yol arkadaşlığı yapan herkes kucaklamak mecburiyetindedir. Herkese bu bahsettiğim süreci anlatmak mecburiyetindedir. Hiç kimseyle münakaşa etmeden, çatışmadan herkese güzel ifadelerle süreci anlatmak zorundadır. Yüzü asıl seçim propagandası yapan, karşısındaki insanı yaralayarak bu sürece benim adıma çalışmak isteyen, kötü söz kullanarak sürecin içinde olan, karşısındakini küçümseyerek siyasi söylemlerde bulunan benim yol arkadaşım değildir.

Niye o adaya oy verdin? falan. Kardeşim vermişse vermiş. Benim derdim bir avuç insanla, başka hiç kimseyle değil. Türkiye'nin demokrasiyle olan sınavı da o bir avuç insanla.

Bu insanları ben tanıyorum siz de tanıyorsunuz. Biz mücadele veriyoruz. Demokrasiye sıkıntı verilmiştir. Hakkımız gasp edilmiştir.

Bütün bunlar yaşanmıştır ama Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi değildir.

Bütün dünya bilsin ki biz demokrasiyle buluşacağız. O bakımdan asla rahatlık yok rehavet yok.

Havalar ısındı, yok tatil yok bayram. Bayramda gideceğiz, büyüklerimizin elini öpeceğiz, dualarımızı edeceğiz ama sağlıklı sıhhatli İstanbul'a geleceğiz, gelirken de arkada kimse kalmış mı ona da dikkat edeceğiz.

Bu herhangi bir seçim değil.

O bakımdan hiç rehavet yok, tam aksine tam kararlı şekilde göreceksiniz on binlerce insanın sandığa kilitlendiği, on binlerce avukatın sandık sandık görevlendirildiği ve inşallah sıfır hatayla, o bir avuç insana hiç fırsat vermeden bu süreci bitireceğiz.

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