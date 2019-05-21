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  4. 21 Mayıs 2019 19:26

Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun bu ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret
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Ekrem İmamoğlu, bugünkü programında önceden ilan edilmeyen sürpriz bir ziyarette bulundu.

İstanbul’da eski TBMM başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti. 31 Mart seçimleri öncesinde de Cindoruk’u bürosunda ziyaret eden İmamoğlu, bu kez basına kapalı bir ziyaret yaptı.

Görüşmede Cindoruk’un Yardımcısı Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez de hazır bulundu. Başbaşa 1 saati aşkın süreyle yapılan görüşme sonrasında, İmamoğlu, "Cindoruk gibi tecrübeli ve saygın bir siyaset ve devlet adamından tavsiye ve öğütlerini almaya geldim. Demokratların yaşayan en önemli kanaat insanını ziyaret etmekten mutluluk duydum" dedi.

Cindoruk'un İmamoğlu’na, Süleyman Demirel’in konuşmalarını ve bazı siyasi dergi ve kitaplar verdiği öğrenildi.

İşte o ziyaretten fotoğraflar:

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