Ekrem İmamoğlu'ndan ''vakıf'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki incelemelerinin ardından Küçükçekmece’de“Atakent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Yurt İnşaatı”nda incelemelerde bulundu İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı ile İBB Başkan danışmanı Murat Ongun eşlik etti.

İmamoğlu, yüklenici ve müteahhit firma yetkililerinden proje, inşaatın yapım süreci ve bitiş tarihiyle ilgili bilgiler aldı. Arazinin Küçükçekmece Belediyesi’ne ait olduğu ve İBB’ye tahsis edilerek ihale sürecinin başlatıldığı bilgisini alan İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Kalkanlı’dan konuyla ilgili rapor istedi.

YETKİLİLERDEN “1 YILDA BİTER” SÖZÜ ALDI

Projenin mimarıyla konuşmak gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Burası, tümüyle kız ya da erkek yurdu olacaksa, nasıl halka açık olacak? Yurtlarla ilgili bir danışman atayacağız. Yurt felsefesini bilen birinin de ortak masada olmasını sağlayalım. Mimarın yapım felsefesini anlayalım ki, binanın verimli kullanılması için çalışmalarımızı başlatalım” dedi. Binanın bir yılda bitirileceği bilgisini alan İmamoğlu, “Burası, İBB’ye ait ve tahsis yoluyla bazı vakıflara devredilen yerlerden bir örnek. Ne söylemek istersiniz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kurumlar arası şifahi bir iletişimle burası tanımlanmış. Biz, olaya artık şöyle bakıyoruz: Tümüyle bunlar İBB’nin. İBB’nin, bu tür sosyal hizmetler geliştirebileceği alanlarda, hele hele böyle kendi içine kapanık, birkaç ferdin yönettiği vakıf ya da kurum, kuruluşlara ihtiyacı yok bu tür sosyal faaliyetleri gerçekleştirmede.

İBB’nin, İstanbul halkı adına çocuklara, gençlere, herkese hizmet üretme konusunda aktif olacağı bir dönemi başlatıyoruz. Hem böyle yarım kalan işleri toparlamak, yürümüyor belli ki epey zamandır, hem de doğru işletme konusunda aktif olacağımız bir dönemi başlatıyoruz.”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Küçükçekmece’nin ardından Beşiktaş Dikilitaş’taki inşaatı tamamlanmış, “Gençlik Merkezi ve Zemin Altı Otopark” olması planlanan binayı gezdiler. İmamoğlu’nu burada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat karşıladı. İmamoğlu, bitmiş katlarda, otoparklarda ve bina çevresinde incelemelerde bulundu.

“357 MİLYON LİRALIK SÜRECE NOKTA KOYMUŞ BULUNMAKTAYIZ”

İmamoğlu, 27 Ağustos’ta Saraçhane’de yaptığı açıklamada, “Şu an itibariyle, vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız.

Bunun içerisinde sadece bir vakfa, yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz! Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz. Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira.

Artık o bina, o mülk millete ait. İstanbullulara ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç” demişti. İBB’den yapılan açıklamada da “Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır” bilgisi verilmişti.