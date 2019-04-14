Ekrem İmamoğlu'nden derbi açıklaması

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine katılacağından dolayı kendisini eleştirenlere yanıt verdi. İmamoğlu, "Neymiş, 'İmamoğlu neden maça gitmiş'... Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net!" diye konuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta halka hitap etti.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKELERİNDEN AYRILMAYACAĞIZ"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Biz kimseyi kimseden ayırt etmedik. Benim Türk kardeşim de Kürt kardeşim de herkes bu toplumun teminatıdır. Değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. O anlı şanlı bayrağımızın altında hep birlikte mutlu ve huzurlu olacağız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacağız. Herkesin yaşamına saygılı olacağız. Herkes birbirine gülümsemeye hazır mı?

DERBİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, '15 bin oyla seçilir miymiş? (Yuh sesleri...) Biz de yuh yok kardeşim. Biz de gülmek var. '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazıları var 1 milyon oyla seçilir insanları ikiye böler, bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Ben bu milleti kucaklaştırmaya geldim. Neymiş, 'İmamoğlu neden maça gitmiş? Ben seçimden önce bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net! Neymiş, maçta mazbata diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş... Hiçbir şey olmaz kardeşim. Bizim milletimiz bir arayada durmayı becerir. Süreci uzatmayın kardeşim. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problen çıkıyor. Yav kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Bu toplumun işsizliği var mı? (Var.. sesleri) Sokaklarda, mahallelerde güvenlik sorunu yaşıyormuyuz? (Evet... sesleri) Milleti oyalamayın. Bize görevimizi verin işimizi yapalım. Neymiş, Büyükçekmece'de taşıma oy varmış. Hasan Akgün Başkan burada. 30 senedir başkanlık yapıyor. Şimdi uydura kaydıra bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Benim değerli polisimi yormasınlar. Adam gibi, insan gibi şu süreci netleştirsinler. Bir partinin, bir grubu kuşmuş, pelikanmış beni ilgilendirmiyor. Kimsenin başarısız oldu diye bu milletin geleceğini sıkıntıya sokma hakkı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı ile çalışamazmışım... Bu millet adına size hizmet etmek için benden kaçsa ben kovalarım kardeşim. O kapıyı kilitlese ben bacadan girerim. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşır diye korkuyorlar.

YSK'Yİ UYARDI

Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz. Millet mazbatayı vermiş. Sen uygun görsen ne olur, görmesen ne olur. Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyorum. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. Görevinizi yapın, bizi normalleştirin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Yolumuzu açın demokrasimizi güçlendirin. Bu uyarılarımı Yüksek Seçim Kurulu'na yapıyorum. Bu millet mazbatayı verdi mi? Bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideyim mi? (Evettt... sesleri) Her iki takım da centilmence mücadele etsin. Son sorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığına gittiğimde hep beraber Saraçhane'ye geliyor musunuz? (Evet... sesleri) İstanbul'da huzurun teminatı olacağım.