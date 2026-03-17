Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki gergin yargılama süreci için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma düzenini gerekçe göstererek salona girişlere kısıtlama getirdi. Kararla birlikte listede 10 CHP'li isme onay çıkarken; Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır'ın girişine izin verilmedi. İşte mahkemenin savcılığa gönderdiği o talimatın detayları ve salona girebilecek isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, duruşma düzenini sağlamak gerekçesiyle dikkat çeken bir karara imza attı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan "kısıtlama" kararı doğrultusunda, yarınki oturuma katılabilecek isimler belirli kontenjanla sınırlandırıldı.

Özel Liste Hazırlandı: 10 İsme Onay, 3 İsme Ret

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre davanın önceki oturumlarında yaşanan gerginliklerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimatla, duruşma salonuna sadece belirli kişilerin alınması istendi.

Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki 9 milletvekilinin salona girişine onay verildi.

Ancak CHP’nin hukukçu kimliğiyle öne çıkan milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır bu listenin dışında bırakıldı. Bu üç ismin duruşmayı takip etmesine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Mahkemenin Gerekçesi: Yargılamanın Sağlıklı Yürütülmesi

Mahkeme heyetinin savcılığa yazdığı müzekkerede, sınırlamanın nedeni "yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi ve sanık savunmalarının tamamlanabilmesi" olarak açıklandı. Karara göre salona yalnızca şu sıfatları taşıyan kişiler kabul edilecek:

Sanıklar ve vekaleti bulunan avukatları,

Müştekiler ve müşteki vekilleri,

Akredite basın mensupları,

Tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından bir kişi.

Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor

Talimat uyarınca yerleşke çevresinde ve bina girişinde duruşmanın aksamaması için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılması istendi. Yarın yapılacak olan 5. celsenin 6. oturumu, bu yeni kısıtlama kararları gölgesinde gerçekleştirilecek.

