''Elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmasın''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, hızlı alınan kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri tebrik ettiğini ifade ederek, “Bu süreçte aziz milletimiz, hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir” dedi.

“YETKİLİLERİ TAKDİR EDİYORUZ”

Toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini savunan Karamollaoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Küresel salgına dönüşen koronavirüsle mücadelede ilk günlerden itibaren alınan hızlı kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ediyoruz. Bu süreçte aziz milletimiz, hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir.

*Hayatın yavaşlatılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

*Bu sebeple; hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz.

*İktidarın gecikmeden gerekli adımları atmasını önemsiyor, ayrıca bu hususta meslek kuruluşlarının ve özellikle Odalar Birliği’nin etkin olmasını bekliyoruz.

*Yaşadığımız bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, tedbirlere riayet ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz.