Eleştirilerin odağındaki AK Partili Mesut Özil'den ilk açıklama

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen sürpriz isim olan Mesut Özil, AK Parti'ye neden katıldığını açıklarken kendisine yönelik eleştiriler karşısında sessiz kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belirlendi. Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de yıllarda futbolculuk yaparak tüm dünyada çok konuşulan Mesut Özil de kurulda MKYK'ya seçildi.

Özil, AKP MKYK'ye seçilmesiyle ilgili konuştu. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı.Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın."

Sabah Gazetesi