CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, emekli ikramiyesindeki artışın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, yasayla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, ikramiyeyi 1500 lira yapma çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, emekli ikramiyesindeki artışın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, yasayla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “İkramiye artışını kararnameyle düzenlemek hukuki dayanaktan yoksundur, yasayla düzenleme gerekir.

Gelin bugün Meclis’te görüşülen torba yasaya bir ek madde koyalım. Emekli ikramiyesini, enflasyon farkıyla olması gerektiği tutarda; 1500 lira olarak belirleyelim” çağrısı yaptı.

Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

“Dün AKP Genel Başkanı Erdoğan, emeklilerin bin liralık bayram ikramiyesini 100 lira artıracaklarını açıkladı.

Biliyorsunuz, emeklilere iki dinî bayramda ikramiye, 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin, bizim yarattığımız zorlamayla verilmeye başlandı. Biz, birer maaş ikramiye demiştik, iktidar bin lira olarak uyguladı ve iki yıldır bu ikramiyede hiçbir artış yapmadı.

Dün Erdoğan "İkramiyeyi enflasyon oranında 100 lira artıyoruz." dedi ve kararname çıkartacağını söyledi. Birincisi; böyle bir enflasyon oranı yok, yılık bazda bile enflasyon yüzde 16 civarında, emeklilerin hak ettiği iki yıllık süreci esas aldığımızda rakam 1.500 liraya denk geliyor. Biz de iki hafta önce verdiğimiz kanun teklifinde bu tutarı önermiştik.

Pandemi günlerindeyiz, ağır bir kapanma sürecine giriyoruz, emeklilerimiz ekonomik olarak çok zor durumda, 1.500 lira bayramda bir nebze onlara nefes aldıracaktır; hak ettikleri tutar da budur.

İkramiyenin 1.500 liraya çıkartılmasını, Meclis’te birlikte yasallaştırmamız mümkündür. Cumhurbaşkanının hatalı olduğu ikinci nokta da burasıdır. İkramiye artışı kanunla düzenlenir, bu alanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlamak hukuki değildir, yasal dayanaktan da yoksundur.

Artışı Meclisin belirlemesi, bunun yasallaşması gerekir. Sorumluluğumuzun gereğini hep birlikte yapmalıyız. Bugün torba kanuna bir ek maddeyle emeklilerimize 2 dinî bayramda 1.500 lira ikramiye verilmesini yasallaştırmak bizim elimizdedir. Bunu yapmalıyız”