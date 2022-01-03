Emekli ve memurlara ek zam gelecek mi? Erdoğan açıklama yapıyor - CANLI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.. Toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

2022'nin ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Saat 16.25'te toplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine'nin gündemindeki ana başlıklar koronavirüs önlemleri, TURKOVAC aşısı, emekli ve memur zamları ile döviz kuru oldu. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığımız ilerleme sayesinde küresel ekonomik krizden ülkemizi ayrıştırdık. Dünyayı izleyen herkes bu sıkıntılı tabloda Türkiye'nin dünyada bulunduğu yeri takdir ediyor.

Turizmde önceki yıla göre ziyareti sayısısında yüzde 83'lük gelirde yüzde 100'lük artış sağladık.

Nisan ayında mikro ve küçük işletmeler için hızlı destek programı başlatmıştık. Bu kapsamı yeni mezun gençlerimizin istihdamını arttırmak için genişletiyoruz.

Meslek lise ya da üniversite mezunu öğrencilerimizi 1 yıl istihdam edecek işletmelere destek olacağız.

Küresel ticaretin yeniden hareketlendiği 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum.

Salgında G20 ülkeleri arasında en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkerden biriyiz. Bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebileceğimizi gösteriyor.

Kurda yükselişi bir seviyeye kadar sorun etmiyorduk. Ama bir yerden sonra iş serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıkarak farklı bir görünüme büründü. Türkiye'den ve dünyadan siyasetçiler dövizi arttıracak sekronize bir kampanya başlattılar.

Bundan 3-4 yıl önce yurt dışı kaynaklı benzer tuzaklarla karşılaşmıştık. Son kampanyada yabancı yatırımcıları korkutmak istenmiştir.

20 Aralık'taki tedbir paketi ile piyasaların düzelmesini sağladık.

Katılım finans kurullarının da katılımıyla bu uygulamayı genişletiyoruz. Açıkladığımız tedbir paketinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği imkanlarla tamamını uygulamaya soktuk.

Döviz ve altın cinsi hesaplardan TL'ye dönen hesaplarda stopaj oranları sıfırlandı.

Bankalar nezdinde darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplarda fiziki altın bazında istenebilecek. Garanti fonunun daha aktif çalıştırılmasıyla ilgili protokol yakında geliyor.

Türk Lirası için Hazine desteğine, yatırımlar için kurumlar vergisinin 1 oran azaltılmasına. Bu düzenlemeler yarın Meclis'e sunuluyor.

Ülkemizdeki fiyat artışlarının iki sebebi var: Biri salgın sürecinde dünyada emtiya fiyatlarındaki yükselmedir.

Enerji konusunda da vatandaşlarımızı koruyacak bir yol izledik. Geçen yıl elektirik, doğalgaz ve akaryakıtta düşük satış fiyatları sağladık. 2021 yılında doğalgaz 80, elektirik 20 milyar liralık fedakarlık yaptık. Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz ve elektrik faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Yeni yılda gelen yeni zamlarda da kamu kaynakları vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır.

Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektirik 150 m3 doğalgaz kullanımında asgari ücretin yüzde 43'ünü karşılıyordu. Şimdi ise asgari ücretin yüzde 13'üne denk geliyor.

Kömür desteğini doğalgaz desteği olarak da verilebileceğini ilk kez açıklıyorum.

Bazı ürünlerdeki artışın herhangi bir şekilde izah edilemeyeceğini görüyoruz. Bu konuda gerekenleri yapmak için kurumlarımıza talimatlarımızı verdik. Yine stokçuluğa verilecek cezanın arttırılması için meclise teklif götüreceğiz.

Hiç şüphesiz fiyat artışı ülkemize mahsus bir durum değil. Özellikle gelişme ve gelişmekte olan ülkeler enflasyonla karşı karşıya.

Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz. Tarih boyunca enflasyonu en düşük seviyede tutan iktidar biziz.

2018'de de yüzde 20'yi aşan enflasyonla karşılaşmış, sonraki yıl yarı yarıya düşürmüştük.''

Memurlarımızın maaşlarında Temmuz - Aralık enflasyon farkı, toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'a çıkardık. Maaş artış oranını yüzde 30'a çıkartmış olduk. ''

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. İlave olarak düşük maaş alan emekliler için alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. ''