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Emeklilere kötü haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltme kararı emeklilerde büyük bir hayal kırıklığı yaratırken bugün AK Parti grup toplantısı sonrasında gazeteciler Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a "emeklinin bayram ikramiyesi artar mı" diye soran gazeteciye verdiği yanıtla emeklilerin umutları suya düştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından her zamanki gibi gazeteciler Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı TBMM'den ayrılmak isterken soru yağmuruna tuttu.

Sorulan sorular arasında emeklilerin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyeleri de vardı.

Gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna da tepki gösteren Erdoğan, "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiyenin 27-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Emeklilerin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarının 4 bin lira olarak açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağına dair açıklama yaptı.

Işıkhan, emekli ikramiyelerinin yasa Meclis'ten geçince hesaplara yatırılacağını aktardı.

Bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi pazartesi günü Meclis'e sunulmuştu. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, ''Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı. 

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 26-29 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

 

 

Etiketler emekli ikramiyesi ikramiye bayram ikramiyesi recep tayyip erdoğan
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