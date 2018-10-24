Emeklilikte yaş önergesi Meclis'te reddedildi

Emeklilikte yaş önergesi Genel Kurul'da MHP ve AK Parti tarafından reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı, MHP çekimser kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin önergenin Meclis'te görüşülmesi İYİ Parti, CHP, HDP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti.



Emeklilikte yaş önergesi Genel Kurul'da MHP ve AK Parti tarafından reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı. MHP, Genel Kurul'da yapılan oylamada "ret" veya "kabul" yönünde oy kullanmadı.

İYİ Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP’nin desteğiyle kabul edilmişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN TBMM’DE DÖRT PARTİDEN İŞBİRLİĞİ

TBMM’de, dört siyasi parti EYT konusunda ortak tutum takındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, sorunlarının çözümüyle, açılan yeni kadrolarla işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla dün TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de kabul yönünde oy kullanınca, konuyla ilgili önergenin görüşülmesi kabul edilmişti.

BAHÇELİ, MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNİ GÖREVDEN ALDI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önergenin Meclis'te görüşülmesinden önce Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden almıştı. Bahçeli'nin önergeye "evet" oyu verildiği için Usta'yı görevden aldığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP'li Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin reddedilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özgür Özel sosyal medya paylaşımında MHP'nin "U dönüşü" yaptığını belirterek, "MHP , komisyonun kurulması önergesine AKP ile beraber ret oyu kullandı. "#EmeklilikteYaşaTakılanlar bu kez #EmeklilikteMHPyeTakılanlar şokunu yaşıyor. Çok üzgünüz #EYT için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.