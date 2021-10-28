  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha

Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı için "partili değil, kamuoyu tanımıyor" diyen gazeteci Emin Çapa, Kılıçdaroğlu'nun aklındaki adayla ilgili bir ipucu daha verdi: Ekonomiden alıyor ama kamuoyunda çok tanınan bir isim değil... 'da bir yemekte konuşulanları Halk TV ekranlarında yayımlanan "Sözüm Var" programında aktardı.

"Millet İttifakı'nın adayı" konusu son günlerin en çok tartışılan konularından biri iken, gazeteci Emin Çapa canlı yayında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Çapa, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının belli olduğunu söylemiş ve herkes adayın kim olduğunu araştırmaya başlamıştı. Dün akşam yayımlanan "Sözüm Var"da iddialarını yineleyen Çapa, yeni iddiları da gündeme getirdi.

 Çapa'nın aktardığına göre söz konusu aday; İş dünyasında CEO'luk yapmış ve tanınan bir isim ancak siyasi bir partiyle alakası yok. Bunun yanında ekonomiden anlayan bir isim ancak kamuoyunda çok tanınan bir isim değil. 

Bahsedilen ismin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile de görüştürüldüğünü söyleyen Çapa, duyduğu isim karşısında şaşırdığını da sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu’nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?Kılıçdaroğlu’nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?Politika
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için olay iddia: ''Partili değil, kamuoyunda da tanınmıyor''CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için olay iddia: ''Partili değil, kamuoyunda da tanınmıyor''Güncel

 

 

Etiketler emin çapa kemal kılıçdaroğlu aday cumhurbaşkanı adayı 2023 ekonomiden anlayan partili değil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Didem Soydan yine sosyal medyayı yaktı geçti
''Arınç belki bir gün gerçekleri anlatır'' deyip bombayı patlattı
Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte yeni AKM
Sadakatsiz'in Derin'i makyajsız haliyle şoke etti
Sağlık çalışanlarına ücretiz toplu taşımada süre uzatıldı
Naz Mila yine yaptı yapacağını! Yarı çıplak pozu olay oldu
TCMB Başkanı konuştu, Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
Evinizi ısıtırken cebiniz yanmasın! Kış gelmeden bunları mutlaka yapın
Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e ağlatan kutlama
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar geri dönüyor!