Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı için "partili değil, kamuoyu tanımıyor" diyen gazeteci Emin Çapa, Kılıçdaroğlu'nun aklındaki adayla ilgili bir ipucu daha verdi: Ekonomiden alıyor ama kamuoyunda çok tanınan bir isim değil... 'da bir yemekte konuşulanları Halk TV ekranlarında yayımlanan "Sözüm Var" programında aktardı.

"Millet İttifakı'nın adayı" konusu son günlerin en çok tartışılan konularından biri iken, gazeteci Emin Çapa canlı yayında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Çapa, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının belli olduğunu söylemiş ve herkes adayın kim olduğunu araştırmaya başlamıştı. Dün akşam yayımlanan "Sözüm Var"da iddialarını yineleyen Çapa, yeni iddiları da gündeme getirdi.

Çapa'nın aktardığına göre söz konusu aday; İş dünyasında CEO'luk yapmış ve tanınan bir isim ancak siyasi bir partiyle alakası yok. Bunun yanında ekonomiden anlayan bir isim ancak kamuoyunda çok tanınan bir isim değil.

Bahsedilen ismin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile de görüştürüldüğünü söyleyen Çapa, duyduğu isim karşısında şaşırdığını da sözlerine ekledi.