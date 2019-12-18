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  4. 18 Aralık 2019 16:30

Emine Erdoğan’ın isminin önündeki H.E. kısaltmasının anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsviçre’nin Cenevre kentine yaptığı ziyaret kapsamında bir forumda konuşan Emine Erdoğan’ın unvan olarak “H.E” kullanması merak uyandırdı.

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Cenevre’de düzenlenen 1’inci Küresel Mülteci Forumu’nda “Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi için Proaktif Yaklaşım Benimsenmesi” başlıklı panele ana konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın unvan olarak “H.E” kullanması “Her Excellency” unvanını mı kullanıyor sorularına neden oldu.

Uluslararası basında Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayyip Erdoğan’ın da “His Excellency” unvanıyla haberleştirilmesi de soru işaretlerini artırdı.

"Ecellency" "ekselansları"nın İngilizcesi. Kullanımında erkek için "His Excellency", kadın için ise "Her Excellency" ifadesi kullanılıyor. Ayrıca Ekselans unvanı, devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına, valilere, büyükelçilere, belirli topluluklara, telif haklarına ve eşdeğer rütbelere sahip kadınlar için kullanılıyor.

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