En beğenilen bakanlar anketi açıklandı

HBS Araştırma yerel seçimler sonrasında başlayan "kabine revizyonu" tartışmalarının gölgesinde "Hükümette en beğendiğiniz bakan hangisi" anketini açıkladı.

CHP'nin büyük bir zaferle Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yıllar sonra ilk kez bir seçim mağlubiyeti yaşanan AK Parti'de, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine revizyonuna hazırlandığı iddia ediliyordu.

Kulislerde her gün yeni bir "kabine revizyonu" iddiası yer alırken HBS Araştırma'nın 20-25 Nisan tarihleri arasında 4 bin 300 kişiyle yüz yüze görüşme yoluyla "En beğenilen bakanlar" anketi gerçekleştirdi.

HBS'nin araştırma sonuçlarında en çok beğenilen 5 bakan belli olurken, geri kalan bakanların isimleri listede yer almadı ve "Diğer İsimler" başlığı altında toplam oy oranlarıyla temsil edildiler.

İşte HBS Araştırma tarafından yapılan "Hükümette en beğendiğiniz bakan hangisi" anketinin sonuçları:

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 13.4

2. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yüzde 12

3. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yüzde 11.6

4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüzde 8.3

5. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 6.1

Diğer isimler yüzde 10.3

Cevap vermeyen yüzde 38.3