En genç CHP'liye dava yağmuru

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hakkında açılan davalara ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP MYK gündemi ile ilgili dün basın toplantısı düzenlemişti.

Faik Öztrak “Genel Başkanımızın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmaları içeren ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığımız nedeniyle MYK’mızın en genç kadın üyesi olan ve milletvekili olmayan arkadaşımıza açılan dava da Sarayın şahsım vesayet rejiminin muhalefete siyaset yaptırmama, demokratik siyasetin önünü kesme çabasının en müşahhas örneklerinden biridir” demişti.

CHP MYK’nın en genç üyesi Gökçe Gökçen, Faik Öztrak’ın duyurduğu davaya ilişkin “Partimizin ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığı nedeniyle hakkımda dört ayrı suçlamayla iki ceza davası açıldı” dedi. “Davanın ‘mağdur’larını hepimiz tanıyoruz: tüm güçleri elinde toplayanlar her zamanki gibi yine ‘mağdur” diyen Gökçen, şöyle devam etti:

“Bu davalar ne yazık ki sadece bana değil, kendilerince Cumhuriyet Halk Partisi’ne, muhalif tüm söylemlere, gençlerin ve kadınların politikliğine gözdağı vermek amacıyla açılmıştır.

Bizi siyasetten uzaklaştıramayacaksınız. Ama biz Türkiye’yi sizden ve baskılarınızdan kurtaracağız.”