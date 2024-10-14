En güvenilir milletvekilleri anketi açıklandı

Vallahi pes, billahi pes: Kiracısı evini hem kiraladı, hem sattı

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Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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