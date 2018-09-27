Enis Berberoğlu yemin edecek

TBMM, 24 Haziran seçiminin ardından yeni yönetim sisteminde uzun dönemli çalışmasına 1 Ekim Pazartesi günkü resmi açılışla başlayacak.

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, kamuda tasarruf önlemleri nedeniyle bu yıl yasama yılının açılışında resepsiyon düzenlemedi. Genel Kurul pazartesi saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Bu oturumda Yıldırım’ın açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye gelecek ve geleneksel yasama yılı açılış konuşmasını yapacak.CHP yönetimi de Enis Berberoğlu’nun ilk oturuma katılarak yemin edeceğini Meclis Başkanlığı’na bildirdi. TBMM İçtüzüğü’nün 3. maddesinde, “Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler” hükmü bulunuyor. Buna göre Yıldırım, Erdoğan’ın konuşmasından önce yemin için Berberoğlu’nu kürsüye davet edebilecek.

ONAMA KARARI YOLDA

Yıldırım, yasama yılının açılışından önce tüm partilerin grup başkanvekilleriyle bugün bir araya gelecek. Yıldırım, yeni sisteme uyum için gerekli olan içtüzük değişikliğinin aciliyeti, uyum ve uzlaşma konusunda parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunacak. Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının haksız olduğunu savunan CHP yönetimi, Yıldırım’ın bu konuda inisiyatif almasını ve Yargıtay’ın onama kararının Genel Kurul’da okutulmayıp dönem sonuna bırakılmasını gündeme getirecek. Yargıtay kararı Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden havale edildiğinden dosyanın Meclis’e ulaşması da zaman alabilecek.

BAYKAL HAZIR DEĞİL

Rahatsızlığı nedeniyle dönemin başında Meclis’e gelemeyen ve tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.