Enis Berberoğlu yemin etti

TBMM 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın bugün düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birlikte salona gelen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, iç tüzükte yer alan 'Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler' hükmü gereğince yemin etti.

Berberoğlu’nun dosyası ne olacak?

Yeni yasama yılında en fazla merak edilen konuların başında Berberoğlu hakkında onanan hapis cezasıyla ilgili Yargıtay kararının ne olacağı geliyor. Berberoğlu’nun dosyasının TBMM Başkanlığı’na sunulmasıyla birlikte milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili süreç de başlamış olacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın dosyayı, TBMM Genel Kurulu’na sunması ve okunması durumunda Berberoğlu’nun milletvekilliği düşecek. Yıldırım’ın dosyayı Başkanlık’ta tutabileceği de belirtiliyor. Bu süreçte cezaevinde bulunan HDP milletvekili Leyla Güven’in durumuyla ilgili tartışmalar da sürecek.