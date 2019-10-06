Ensar Vakfı için gecikez izin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ensar Vakfı’nın Karaman Şubesi’nin yasadışı yurtlarında çalışan bir öğretmenin Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait kayıt dışı yurtlarda 10 erkek öğrenciye cinsel istirmarda bulunmasına ilişkin olayda dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır ile İl Dernekler Müdürü Ömer Sezer hakkında soruşturma izni verdi. Soylu, dönemin valisi Murat Koca hakkında ise kusuru olmadığı iddiasıyla soruşturma izni vermedi. Oysa olaydan sonra “İlimizde yurtları yok” diyen vali Koca’nın KAİMDER’in hizmet binasının açılışına katıldığı ortaya çıkmıştı. Kararda, cinsel istismar olayına kadar Karaman’daki Ensar Vakfı ve KAİMDER’e ait kaçak yurtların hiç denetlenmediği vurgulandı.

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e bağlı kayıt dışı yurtlarda 2012-2015 arasında 10 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıkmıştı. Sanık öğretmen Muharrem Büyüktürk, 2016’daki yargılama sonucunda 508 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Kaçak yurtları denetlemeyerek olayda sorumlulukları bulunduğu öne sürülen Karaman’daki ilgili kamu görevlileri hakkında da birçok suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunlardan birini de eski yargıç, Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu yapmıştı. Teftiş Kurulu Başkanlığı, incelemesini tamamlayarak, Soylu’ya raporunu sundu. Raporu inceleyen Soylu, incelemenin soruşturmaya dönüştürülmesine karar verdi.

YURTLAR KAÇAK

Karaman Valiliği’nin 5 Mart 2016 tarihli Emniyet Müdürlüğü fezlekesiyle olaydan haberdar olduğu, akabinde Vali Murat Koca imzalı 7 Mart 2016 tarihli yazı ile disiplin soruşturmasına başlandığı bildirilen yazıda, Muharrem Büyüktürk’e 28 Mart 2016’da devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiği kaydedildi. Yazıda yurtların kaçak olduğu tespiti yapıldı.

HİÇ DENETLENMEMİŞ

KAİMDER hakkında 22 Mart 2016’da yapılan denetimler sonucunda, derneğin 2009’da kurulmasına rağmen ilk defa bu tarihte denetlendiği, derneğin yasal olmayan yurdunun bulunduğu, yasaya aykırı davranıldığı ve bu nedenle kapatılması gerektiği yönünde rapor düzenlendiği anlatılan kararda, bunun üzerine valilik kararıyla 31 Mart 2016 tarihinde yasadışı yurdun mühürlenerek kapatıldığı ve idari para cezası verildiği kaydedildi. Kararda, “Ayrıca Karaman’da hem KAİMDER hem de Ensar Vakfı Karaman Şubesi üzerinde yaptırılan denetim ve verilen kararların cinsel istismar olayının 5 Mart 2016 tarihinde valilikçe öğrenilmesi üzerine icra edildiği, daha önce herhangi bir tespitte bulunulmadığı” vurgulandı.