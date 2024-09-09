Erbakan da ''idam'' istedi

YRP lideri Fatih Erbakan da 19 gün sonra cansız bedeni bir çuvalın içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin için yaptığı açıklamada "Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için idam cezasının da gündeme getirilmesi gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli İl Teşkilatı tarafından düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, MKYK Üyesi Cafer Azaklı ve İl Başkanı Halil İbrahim Özdemir’in eşlik ettiği Erbakan, parti il binasında gerçekleşen buluşma ülke gündemindeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YRP’nin girmiş olduğu iki seçimde de büyük başarı ortaya koyduğunu ifade eden Genel Başkan Fatih Erbakan, “14 Mayıs’ta aldığı oyun yüzde 100’den fazlasını, iki katından fazlasını 31 Mart’ta yerel seçimlerde almış, yüzde 7’lik bir oy oranına ulaşmış, 3 milyonun üzerinde oy almış, 63 belediye başkanlığı kazanmış ve üye sayısı bakımından Türkiye’nin 3’ücü büyük partisi haline gelmiştir. Şu anda üye sayımız 560 bine ulaştı. Üye sayımızı 1 milyonun üzerine çıkarmak için büyük bir gayretle çalışmalarınıza devam ediyoruz. Hem üye kayıtlarımız hem de sahada gördüğümüz kadarıyla milletimiz Yeniden Refah’a koşuyor. Partimizin böyle hızlı bir şekilde büyümesi Milli Görüşün bereketidir, merhum Erbakan Hocamızın bereketidir. Teşkilatlarımızın gayretiyle Partimizi iktidara taşıyacağız. Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle milletimizin gönlündeki yerimizi daha da sağlam hale getireceğiz. Milli Görüş hem maddi kalkınma hem manevi kalkınma demektir. Patimizi iktidara taşıyarak, milletimizin yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.

"MİLLİ GÖRÜŞ BUDANDIKÇA BÜYÜR"

Partisinde son dönemde yaşanan istifalara da değinen Erbakan, “Milli Görüş davası, çok kadim bir davadır. Parti kapatmalar, askeri darbeler, karalama kampanyaları, merhum Erbakan Hocamıza yönelik hapis cezaları, siyasi yasaklar, 12 Eylül dönemi gibi çok çeşitli engeller ve de zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak bunların hiçbir tanesi bizi yolumuzdan döndürmedi. Bu noktada da böyle bir takım olayların olması bizi yolumuzdan döndüremez. Aslında bunlar, Milli Görüş tarihi içerisinde yaşanan olayların yanında çok basit hadiseler olarak kalır. 10 kişinin, 15 kişinin bir yerden bir yere geçmesi bir şey değiştirmez. Çünkü biz Yeniden Refah Partisi olarak günde bin tane yeni insan kazanıyoruz. 10-15 kişi gidebilir ama biz günde bin ayda 30 bin, yılda 360 bin memleket evladını saflarımıza katıyoruz ve çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Asıl olan milletin gönlündeki yerinizdir. Halkın içindeki karşılığınızdır. Bu noktada Yeniden Refah Partimizin, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olarak milletimizin gönlündeki yeri açık bir şekilde ortadadır. Bu gibi olaylar bizi yolumuzdan döndüremez, Milli Görüş çınarı budandıkça daha da güçlenir ve daha da büyür. O nedenle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin de bu büyük desteği ve teveccühü ile inşallah hedeflerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

"İDAM YENİDEN TARTIŞILMALI"

Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a Allah’tan rahmet dileyen Erbakan, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Narin yavrumuza Allah gani gani rahmet etsin, gerçekten çok üzüldük. Millet olarak başımız sağ olsun. Bu konuyla ilgili çok daha ciddi yasal düzenlemelerin oturulup konuşulması ve Meclis’teki bütün partilerin de sorumluluğunda olan bir konuda el birliğiyle yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada idam cezasının da tekrardan gündeme gelmesinin mutlaka tartışılması lazım. Caydırıcılık bakımından bunu biz daha önce de defaten söylemiştik. Özellikle çocukların bu şekilde katledilmesi gerçekten de korkunç bir olay. Vicdanımızı sızlıyor, millet olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için idam cezasının da gündeme getirilmesi gerektiğini ifade ediyorum”

İHA