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Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu''

Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Yeniden Refah Partili isme yönelik "galiba kafadan da sıkıntısı var" sözlerine, YRP lideri Erbakan'dan çok sert bir yanıt geldi. Erbakan, Erdoğan'a "Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'e sert sözlerle yüklenerek "Galiba kafadan da sıkıntısı var onun" demişti.

Erdoğan'ın YRP'li Bekin'e yönelik sözlerine tepki gösteren YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan'ın 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, YRP'li seçmenlerin oyu ile seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı’nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz.

Ayrıca Yeniden Refah Partimiz’in kendileri sayesinde TBMM’de temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleri ile ilgili olarak, Sn. Cumhurbaşkanı’nın da Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasına tepki göstererek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Netanyahu'yu kongrede protesto eden ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib'in "onur konuğu" olarak TBMM'ye davet edilmesini istemişti.

Erdoğan ise AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada Bekin'e tepki göstererek şunları söylemişti:

"Çıktı bir tanesi affedersin terbiyesizin teki, Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı dedi. Kim bu? YRP'nin bir tane adamı var, galiba kafadan da sıkıntısı var onun. Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Abbas bize maalesef olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Biz bu Parlamento'yu kimlere açmadık ya... Biz Hak yolunda olan herkese bu Parlamento'yu açarız."

Etiketler Fatih Erbakan recep tayyip erdoğan yrp yeniden refah partisi ak parti
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