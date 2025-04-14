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Erbakan'dan CHP uyarısı: ''Sakın ha sakın...''

Erbakan'dan CHP uyarısı: ''Sakın ha sakın...''
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yoksulluk sorununa dikkat çekerek ''Sakın ha sakın çarenin CHP olduğunu düşünmeyesiniz. Ne CHP bunu çözebilir ne AK Parti bunu çözebilir.'' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ’daki programının ardından Bingöl’e geçerek partisinin Belediye Konferans Salonu'ndaki 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan burada yaptığı konuşmada, milletin kendilerine gösterdiği güvene ve teveccühe layık olacaklarını belirterek şöyle dedi:

“Yoksulluğu önlemek bakımından AK Parti iktidarından da bir ümit yoktur, ana muhalefet partisi CHP'den de bir ümit yoktur. Sakın ha sakın çarenin CHP olduğunu düşünmeyesiniz. Ne CHP bunu çözebilir ne AK Parti bunu çözebilir. Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak olan tek bir görüş vardır o görüşün adı da ‘Milli Görüş’tür. ‘Milli Kaynak’ paketlerimizi devreye sokacağız. Partimizin ARGE Başkanlığı bu ‘Milli Kaynak Paketleri’ kitabını hazırladı. Borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak. Ortaya koyacağımız imkanlarla aynen Erbakan hocamız gibi denk bütçe yapacağız. Denk bütçeyi yapınca da bu ülkeyi yıllık 2 trilyon lira faiz ödemesinden kurtaracağız inşallah. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan, israftan kurtarılan trilyonlar ve ‘Milli Kaynak Paketleri’ ile üretilecek olan trilyonlarla bu imkanı getireceğiz. Aynen Erbakan hocamız gibi dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesini arttırmakta kullanacağız. İşçiye, memura, emekliye Erbakan hocamız gibi biz de gelir gelmez yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 maaş zamlarını yapacağız, bu millete nefes aldıracağız.”

Kongrede, Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanı Cihat Hatısaru, yeniden seçildi.

 

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Etiketler CHP yeniden refah partisi Fatih Erbakan
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