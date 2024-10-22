Erbakan'dan da Bahçeli'ye yaylım ateşi: ''

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan da Öcalan'ı TBMM'de konuşma yapmaya davet eden MHP lideri Bahçeli'ye yönelik çok sert bir tepki geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’nın önemli ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın TBMM kürsüsünden örgütün feshedildiğini açıklaması gerektiğine dair yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin bu teklifini, "ağır bir darbe" olarak nitelendirdi. Öcalan’ın Kürt halkını temsil etmediğini vurgulayan Erbakan, muhatap olarak siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) işaret etti. Ayrıca, teröre karşı ödün verilmeyeceğini belirterek, milletin birlik ve beraberliğinin korunacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

Erbakan’ın açıklaması şöyle:

"Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan TBMM’de konuşmasına yönelik teklifi, milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbedir. Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez.

Eğer bir muhatap aranıyorsa, Kürt halkının temsilcisi terörist elebaşı değil; siyasi partiler, STK’lar, kanaat önderleri ve bölgedeki vatandaşlarımızdır.

Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır."