Erdoğan: 2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 bin km'yi bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anlattıklarım sadece ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir. Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek. 2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 bin km'yi bulacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Hamd olsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Diğer yollarımızın da kalitesini artırıyoruz. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var.

"AZGIN SULARI KÖPRÜLERLE AŞTIK"

Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarımız çok fazla yıpranmadan gidecekleri yere varıyor. İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldik. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde karayollarında bir yerden bir yere tek başına gidip gelmek keyif haline gelmiştir.

"2023'TE BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN KM'Yİ BULACAK"

Anlattıklarım sadece ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir. Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek. 2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 bin km'yi bulacak.

Eğitimden sağlığa her alanda artık ülkemizin her fertleri artık hayallerini gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir. Her kesimden vatandaşın bu zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz. Hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor."