Erdoğan 25 saat uçacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Çin ve hemen ardından geçeceği ABD ziyaretleri, farklı saat dilimlerinde gerçekleşecek. Türkiye’den 5 saat ileride olan Çin’e ve ardından buradan 12 saat gerideki ABD’ye uçacak olan Erdoğan, Ankara-Pekin-Washington turunun sadece tek yönünde yaklaşık 25 saatini havada geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da ABD Başkanı Trump ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce 14-15 Mayıs’ta yapmayı planladığı Çin ziyaretinin tarihi bir gün öne çekildi. Erdoğan, Kuşak ve Yol Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’nın 5 saat ilerisinde olan Pekin’e bugün saat 11.00’de hareket edecek. Erdoğan, yaklaşık 11 saatlik uçuşun ardından 13 Mayıs sabaha karşı Pekin’e ulaşacak. Erdoğan, 15 Mayıs’ta tamamlayacağı Çin temasları sonrasında ise Pekin’den Washington’a hareket edecek. Erdoğan, yaklaşık 14 saatlik uçuşun ardından iki başkent arasındaki 12 saatlik fark nedeniyle sadece 1.5 saat yolculuk yapmış gibi yine 15 Mayıs’ta ineceği Washington’da iki gün kritik temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs’ta tamamlayacağı Washington temaslarının ardından yine 10 saatlik uçuşla Türkiye’ye dönecek.

PEKİN’DE KUŞAK VE YOL FORUMU

Erdoğan, Pekin’de iki gün sürecek temasları kapsamında Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu’na katılacak. Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşecek olan Erdoğan, Yuvarlak Masa Liderler Zirvesi’nde konuşma yapacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ile 28 ülkeden liderler ve 250’den fazla bakanın katılacağı toplantıda Erdoğan, Putin ve Cinping arasında üçlü bir zirve yapılması da planlanıyor. Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasını öngören zirvede Çin ile Türkiye arasında hızlı tren, ticaret, bilişim gibi alanlarda yeni anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

TRUMP’A ENDİŞELERİ AKTARACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından yapacağı ilk yüz yüze temasta ise ana gündem maddesi YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ile Suriye’deki gelişmeler oluşturacak. Erdoğan, 16 Mayıs’taki görüşmede Trump’a YPG’ye verilmesi kararlaştırılan ağır silahlar konusunda Türkiye’nin endişelerini aktaracak. İki lider Washington’da başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alacak. Kritik görüşmenin en önemli gündem maddesi ise Suriye meselesi ile DEAŞ, PYD-YPG, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı yürütülecek mücadele olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harita üzerinde Suriye’deki son durumu anlatacağı ABD Başkanı Trump’a “Teröre karşı işbirliğini sürdürmeliyiz. Ancak stratejik ortak ve müttefik olarak ABD’nin Suriye’de terör örgütleriyle beraber hareket etmesi bizi rahatsız ediyor. Suriye’de PKK’nın uzantısı PYD-YPG gibi terör örgütlerine müsaade etmeyiz. Terör örgütleriyle mücadele uluslararası işbirliğini gerekli kılıyor” mesajı verecek.

FETÖ İÇİN SOMUT ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde öncelikle, DEAŞ’a karşı yürütülecek Rakka Operasyonu ile FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesi gündeme gelecek. FETÖ ile ilgili ABD’ye gönderilen dosyaları hatırlatacak olan Erdoğan, bu konuda Trump’tan somut adım atılmasını isteyecek. Erdoğan, Trump’a “FETÖ’yü ya iade edin ya da yargılayın” diyecek. Erdoğan ile Trump, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de konuşacak. Görüşmelerde iki ülke ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkarabilmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüşmelerinin ardından iki uluslararası zirvede daha bir araya gelecek. İki lider, 25 Mayıs’ta Brüksel’de yeni NATO karargâhının açılışında yapılacak zirveye katılacak.

3. GÖRÜŞME G-20’DE

Zirve, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasını isteyen Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk uluslararası toplantı özelliğini taşıyor. Erdoğan ile Trump’ın bu zirvede de ikili görüşme yapmaları bekleniyor. NATO Zirvesi’nde terörle mücadelenin yanı sıra savunma harcamalarının artırılması konusu masaya yatırılacak. Erdoğan ile Trump, 3 aylık sürede son görüşmeyi ise 7-8 Temmuz’da Hamburg’daki G-20 Zirvesi’nde yapacak.