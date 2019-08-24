Erdoğan 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos’ta Rusya’ya gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan, İdlib’deki son gelişmeler üzerine Putin ile Suriye konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonunda da “Putin’le de görüşmemizi yaptık, İdlib’deki görüşmeler ile ilgili gerekli görüş alışverişi yaptık. Önümüzdeki günlerde de ABD Başkanı Trump’la aynı görüşmeleri yapacağız” diye konuştu.