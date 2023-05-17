Erdoğan 2'nci tur seçim programını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara ve İstanbul'da programlarımız olacak. Salı günü deprem bölgesinde iki şehri ziyaret edeceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Arkadaşlarımızın bir kısmı görevlerine devam edecek diğerleriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilen ve yeniden seçilen milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik. Samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

'28 MAYIS'TA DEMOKRASİYİ TAÇLANDIRACAĞIZ'

İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıklara üzerine çökerler.

İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıklara üzerine çökerler. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Kati zaferi ilan edeceğiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİK'

18. seçimimizde bizi açık ara birinci çıkaracağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Zengin bir atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık. Cumhur İttifakı olarak 322 milletvekili ile Meclis'te çoğunluğu elde ettik.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan vatandaşımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 2. turda 2018 yılını fersah fersah aşan bir oranla alacağız. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk öncelimizdir 2. turda da hep olduğu gibi sözümüzü doğrudan millete söyleyeceğiz.

'MEĞER BUNLARIN İNSANLIKLA İRTİBATLARI KOPMUŞ'

Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde kazandık tiyatrosunu hep birlikte izledik. CHP'li belediyeler deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, afetzedeleri otellerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medya paylaşımlarını saymıyorum bile. Meğer bunların insanlıkla irtibatları kopmuş. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar milletin derdiyle alakası yoktur. Seçim gecesi kendi elindeki veriler aynı gerçeğe işaret ettiği halde hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha gösterdi. Allah'ın izniyle 28 Mayıs siyasetini suhuletle tamamlayarak önümüze bakacağız. Bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağına umuyoruz. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır.

Türkiye'nin en büyük problemi vizyonda yarışan bir muhalefeti olmamasıdır. Ülkedeki her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Seçim dönemi gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Seçimleri güven içinde tamamladık.

28 MAYIS'A KADAR 2. TUR SEÇİM PROGRAMINI AÇIKLADI

Ankara ve İstanbul'da programlarımız olacak. Salı günü deprem bölgesinde iki şehri ziyaret edeceğiz. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan yolumuza devam edeceğiz.''



Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.