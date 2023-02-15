''Erdoğan 3 bakan ve belediye başkanlarından istifa isteyecek!''

Türkiye Kahramanmaraşlı iki depremde kaybettiği 35 binden fazla canına ve yerle bir olan 10 ilinin yaralarını sarmaya çalışırken, Ankara kulisleri ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 3 bakan ve belediye başkanlarının istifasını istemeye hazırlanıyor.

Türkiye geçtiğimiz 6 Şubat pazartesi günü 9 saat arayla Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken Ankara kulislerinden gelen bu iddia gündeme boba gibi düştü.

Yaşanan asrın felaketinin ardından tek bir istifanın dahi gelmemesi tartışma konusu olurken, Türkiye bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini tartışıyor.

Ancak Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da dün akşam Youtube kanalında yaptığı canlı yayında çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

Özkiraz'ın aktardığına göre Erdoğan'ın seçim planı içinde depremden etkilenen kent ve ilçelerin belediye başkanlarının değiştirilmesi var. Yayında söylediklerini daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşan Özkiraz, 10 ilin vali ve vali yardımcılarının da değişeceğini aktardı.

GerçekGündem tarafından derlenen habere göre; Özkiraz, Erdoğan Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ve depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman belediye başkanının istifasını enkaz kaldırma çalışmaları bitimde isteyecek. Öte yandan Diyarbakır'ın da kayyumu değişecek.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DA DEĞİŞECEK

Yine Özkiraz'ın aktardığına göre Erdoğan üç bakanı gözden çıkardı. Erdoğan'ın gözden çıkardığı bakanlar ise Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu'nun MHP tarafından korunacağını düşündüğünü söyleyen Özkiraz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa BŞB ve Depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman belediye başkanının istifasını enkaz kaldırma çalışmaları bitimde isteyecek. Ayrıca 10 ilin Valisi ve yardımcıları değişecek, Diyarbakır kayyumu değişecek. Kilis belirsiz. Ulaştırma bakanı, Şehircilik bakanı ve İçişleri bakanının da değişeceğine yönelik kulis var. Ben Suleyman Soylu'nun MHP ile korunacağı kanaatindeyim.