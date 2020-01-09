Erdoğan 3 gün sonra fikrini değiştirdi, muhalefet harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar akşamı katıldığı bir programda, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan, Libya meselesiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Erdoğan, programda, Libya'daki taraflar arasında arabulucu neden olunamayacağını savunurken, Kılıçdaroğlu için, "İnanın uluslararası hukuku bu adam bilmiyor! Yav, bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunur mu? Ha her iki taraf meşru olur, orada kalkarsın arabulucu olmanın yollarını ararsın" ifadelerini kullanmıştı.

Hafta sonu "Meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunur mu" diyen Erdoğan'ın, 3 gün sonra, yani dün "fikir değiştirmesi" dikkat çekerken, konu muhalefetin de gündemine girdi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTILAR

TürkAkım projesinin açılışı için İstanbul’a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir buçuk saat arayla dün iki görüşme gerçekleştirdi. İkinci görüşme sonrası yayınlanan ortak açıklamada ise özellikle Libya ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.

Söz konusu çağrıda, Libya'da iç savaşı sürdüren iki tarafa; Sarraj ve Hafter güçlerine 12 Ocak 00:00 itibariyle ortak ateşkes çağırısı yapıldı.

Muhalefet ise, bu çağrıdan sonra Erdoğan'a Pazar günkü sözlerini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ortak açıklama metni basınla paylaşırken, söz konusu çelişkiye de dikkat çekti.

İşte o basın metni:

İKİ ÜLKE HANGİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Libya’daki gelişmeleri büyük bir endişeyle izlediklerini ve Libya’nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını sürdürdüklerini söyleyen Türkiye ve Rusya ülke, ülkede devam eden çatışmaların Libyalılar arasındaki bölünmüşlüğü derinleştirdiğine dikkat çekti.

Ortak açıklamada, ‘‘Libyalılar arasında BM himayesinde kapsamlı bir siyasi süreci başlatmak için en önemli önceliği, ateşkesin derhal sağlanması teşkil etmektedir. Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya’daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz’’ denildi.