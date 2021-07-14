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''Erdoğan 3 sürpriz yapacak'' diyerek duyurdular

''Erdoğan 3 sürpriz yapacak'' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yavru vatan KKTC'ye yapacağı ziyareti gündemine taşıyan Avrupa medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 sürpriz yapacağını öne sürdü.

Erdoğan'ın 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı tarihi ziyaret şimdiden Batı dünyasında merakla izleniyor.

Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ana gündemi haline gelen ziyarette gözler Erdoğan'ın yapacağı ileri sürülen olası üç sürpriz açıklamaya kilitlenmiş durumda.

 'ÜÇ SÜRPRİZ'

Sabah'ın haberine göre İngiliz yayın kuruluşu BBC, üç sürpriz açıklama için, "Bunların başında Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar yer alıyor" ifadesini kulandı.

KALICI ÜS İDDİASI

Avrupa medyası Türkiye'nin adaya kalıcı askeri üsler kurması olasılığına da yer veriyor.

ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR

Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım.

Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz," ifadelerini kullanmıştı.

 YUNAN MEDYASINDA MANŞETLER

20 Temmuz kutlamalarını "Rumlar için kara bir gün" olarak servis eden gazeteler, provokatif mesajlar verdi.

Ziyareti, "Erdoğan büyük haberler vermeye hazırlanıyor" açısıyla gündeme taşıyan Yunan medyası, yaşanılan panik havasını da gözler önüne serdi.

Etiketler recep tayyip erdoğan sürpriz kktc
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