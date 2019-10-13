Erdoğan: 35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz. TSK kara ve hava unsurlarıyla operasyonu başarılı şekilde yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da büyük başarılar gösteriyor. Terör örgütü ciddi bir direniş ortaya koyamıyor. Tel Abyad tarafında 17 köy kontrol altına alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. 109 kilometrekarelik alan kontrol altında.

Yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'de düşmüştür. Amaçları sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip onu etkisiz hale getirecek tecrübeye sahibiz.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.

Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu.

Suriye'deki DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumlulğu aldığımızı belirttik. Biz Kürtlere değil PKK, YPG, PYD bunlara karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Hemen yanı başımızda istikrarsızlığın yaşanmasının en büyük faturasını biz ödedik. Kimsenin topraklarında gözümüz yok.

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra kimlerin nerede durduğunu görme imkanı da elde ettik. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayan ülkeler oldu. Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları ile tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi bu tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA ALDINIZ DA HABERİMİZ Mİ YOK"

Sayın Merkel'le görüştük. Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok dedik.

Biz bir yandan doğruları yapmaya doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Böyle bir ortamda sizler aracılığıyla hem milletimizi hem de dünya kamuoyunu aydınlatalım istiyoruz.

"YERLİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ HİSAR TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ"

Hisar'ı milli ve yerli olarak geliştirdik. Dünkü testte Hisar alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi başarıyla imha etmiştir. Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Sıra artık Patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların Patriot'u varsa bizim de Siper'imiz olacak.

"NE ZAMANDAN BERİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MASAYA OTURDUĞUMUZU GÖRDÜNÜZ"

Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Biz attığmıız adımları gayet iyi biliyoruz. Suriyede rejim bunların hakkından gelseydi işimiz kolaydı. Irak'ta da durum berbat. Irak'la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı arkamızdan farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar dara düştükleri zaman yanlarında yer alıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık.

Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 km derinlik ve en batıdan en doğuya bunlar havzayı terk edene kadar devam edecek.